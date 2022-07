Cameron Diaz habría sido utilizada como mula antes de ser actriz

Luego de ocho años alejada de las cámaras de cine, Cameron Diaz había anunciado su vuelta a la pantalla grande donde reaparecerá en la nueva comedia policial producida por Netflix llamada "De nuevo en acción". Ahora, la actriz de 49 años reveló que habría sido utilizada como mula para transportar droga de un país a otro en sus inicios como modelo.

“Empecé a trabajar como modelo de catálogo y conseguí suficiente dinero para mudarme a París y alquilar un departamento, que compartí con una chica que sigue siendo una de mis mejores amigas”, comenzó.

Y agregó: “¡Estuve allí un año entero y no trabajé ni un día! No pude conseguir ni un solo trabajo que me salvara aunque, bueno... En realidad sí conseguí un trabajo, pero creo que era como mula, para llevar drogas a Marruecos ¡Lo juro por Dios!”.

Pasa sorpresa de todos, la blonda confesó que la habían contratado para modelar y le pidieron que lleve una valija que estaba cerrada con llave al país africano. Según le dijeron, llevaba dentro la ropa que usaría en el desfile.

Cuando los agentes de la aduana le consultaron sobre el contenido de la valija, ella respondió: “Les dije: ‘No lo sé, esto no es mío, no tengo ni idea de quién es’. Ese fue el único trabajo que conseguí en París...”. "Yo era una chica rubia de ojos azules en Marruecos, en los años noventa, con jeans rotos, botas de plataforma y el pelo suelto. Ahora pienso... Eso era realmente inseguro”, aseguró.

A las pocas semanas de que esto sucediera, recibió un llamado que le cambiaría la vida: había sido elegida para protagonizar La Máscara, junto a Jim Carrey. Posteriormente, la película, que se estrenó en 1994, la lanzó a la fama mundial.