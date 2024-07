Camila Mayan hizo su descargo tras las declaraciones de la madre de Mac Allister

La influencer lanzó algunas indirectas en su programa de streaming luego de las palabras de su ex suegra en su contra.

Los cruces entre Camila Mayan y los allegados a Alexis Mac Allister siguen surgiendo. En las últimas horas, Silvina Riela, mamá del futbolista de la Selección Argentina, hizo fuertes declaraciones contra la influencer.

Ante esto, Camila aprovechó su programa de streaming y lanzó algunas indirectas, que los fanáticos aseguran fue para su ex suegra. Al aire en Patria y Familia, de Luzu TV, comenzaron a debatir acerca de las “personas víboras” y la modelo aprovechó para hacer un descargo, que sorprendió a todos, ya que ella siempre fue muy reservada a la hora de hablar de su separación.

"Un flash se me viene... A veces, la gente hace cositas que decís 'no me debés nada, está bien'. Cada uno sabe... Siento que hay códigos que a veces se rompen, pero está todo bien...", deslizó Mayan.

Si bien no dio nombres, sus compañeros se mostraron cómplices de Camila y lanzaban algunos comentarios que daban entender que todo se trataba de los fuertes dichos que tuvo la madre del jugador.

"Siempre fueron comentarios chotos. Incluso en su época de esplendor, también lo eran. Pasa”, finalizó Camila, quien tuvo una relación con Mac Allister y culminó de forma escandalosa porque él le fue infiel con Ailén Cova.

QUE DIJO LA MADRE DE MAC ALLISTER SOBRE CAMILA MAYAN

Después de que la Selección Argentina saliera Bicampeona de América, Silvina Riela, mamá de Alexis Mac Allister, brindó una entrevista y generó polémica con sus declaraciones sobre Camila Mayan, ex pareja del futbolista.

En diálogo con Socios del espectáculo, la mujer fue consultada por los detalles que reveló la influencer sobre la separación: "Conocés a las personas cuando se van. Entendemos el dolor y el resentimiento, pero nos duele que se ligue al dinero", comenzó diciendo.

Y, agregó: "Siempre hablé con ella cuando pasó lo que pasó, la acompañé, la ayudé en todo lo que me pidió Alexis que la ayudara. Me dediqué a que ella se sienta contenida".

Para finalizar, Riela confesó cuándo terminó por soltarle la mano: "Después vienen actitudes que uno dice 'ya está, no puedo estar más'. No podés salir a pelearte con todo el mundo y dar explicaciones de su vida privada".