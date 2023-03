Cande Tinelli tuvo duras palabras contra Guillermina Valdés

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli se separaron en buenos términos luego de años de relación y después de un hijo en común, Lorenzo. Pero a pesar del buen vínculo que mantienen entre ellos, en esta oportunidad fue Candelaria Tinelli, la hija mayor del conductor quien confesó cómo se llevaba con la expareja de su padre.

Por estos días, la cantante está participando en LAM como angelita y en un diálogo con Ángel De Brito, cuando él le preguntó acerca de Guillermina, ella respondió: “Paso”. El conductor indagó un poco más. “¿Por qué dijiste ‘paso’?, ¿No te llevabas bien con ella?”, a lo cual la expareja de Coti Sorokin respondió contundente: “No, nunca conecté mucho con ella yo”.

Ante esta respuesta, el conductor continuó con las preguntas: “¿En qué no conectaban?”. “No, somos diferentes”, dijo la joven. Y remató: “A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo, si no ves bien a tus padres o a un familiar...”. Ángel la interrumpió para comentarle que ellas iban juntas a las presentaciones de su marca de zapatos. “A una sola fui”, respondió la hija de Marcelo. “Y lo hice para apoyar a mi papá”, agregó.

Más adelante, continuó: “Está todo bien, es su vida, pero yo nunca tuve mucha piel con ella, como algo, no sé, algo energético”. Yanina Latorre quiso saber: “¿Y ella con vos, o con ustedes?”, “Mmm, no sé, conmigo más o menos, la respeto pero nunca tuve mucha piel con ella, con mi hermana Mica se llevaba mejor porque ella es mucho más tranquila”. Nazarena Vélez se metió en la charla para preguntarle si ella creía que Guillermina le había hecho mal a su papá y Cande arremetió: “Yo creo que un poco sí, no quiero meter la pata pero no sé, mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas por su relación, por ella”.

Acto seguido, la influencer aclaró: “No le echo la culpa a ella por eso, porque él es grande también, pero como que le fue cortando cositas, yo sentía que capaz no lo apoyaba tanto, que no le gustaba el programa, que no le gustaba esto, creo que se metía en el programa. Es más, yo creo que fue jurado para estar ahí ‘controlanding’, ella desconfiaba de todas y mi viejo es bravo, pero yo le decía a mi papá que no estaba siendo gracioso, que había perdido la chispa”.

Sin ánimo de callarse, continuó: “ella lo anulaba estando sentada ahí, estaba todo mucho más cuidado, igualmente fue un momento, yo creo que al principio estuvieron muy bien, muy enamorados y estaba todo bárbaro”.

Por su parte, Marcela Feudale, la icónica locutora de ShowMatch durante 30 años, destacó que ella había notado que ese año a Marcelo le faltaba algo, como que no conectaba, como si tuviera una tristeza o una inseguridad. “Ese año yo miraba la televisión y decía ‘¿dónde está esa seguridad que tenía’?”, se preguntó la panelista.

Más adelante, las angelitas le preguntaron a Cande qué sentía ella cuando Guillermina lo toreaba en vivo a su papá, y ella respondió que no le producía nada, pero que la parte de la astrología sí le parecía muy aburrido. “Era como un momento que le daban a ella para que hable, pero me parecía un embole, fue muy embolante ese año el programa, creo que fue el año que menos lo miré”, reveló.

Cabe recordar que durante el 2021 Guillermina Valdes participó como jurado del ciclo de Marcelo. Todo comenzó casi de casualidad, cuando la convocaron como reemplazo de Ángel de Brito, que se había contagiado de coronavirus. Luego, Carolina Pampita Ardohain tuvo que tomarse una semana de licencia por maternidad, y ya después el cariño del público hizo que la producción la convenciera para que se quedara como integrante fija del jurado.

Por esos días, la expareja de Tinelli había contado cómo había sido su experiencia en el programa. “Fue como un aprendizaje. En realidad, sí fue una revelación para mí de un espacio que pude ocupar, disfrutar, aprendí mucho, y lo agradezco… Fue como una academia de oratoria, de un montón de cuestiones que fui aprendiendo en esto de improvisar en un show en vivo, en un espacio en donde nunca había estado. Y también trabajando con mi pareja. Así que fue un desafío y lo súper disfruté”, había expresado.

Fuente: Infobae