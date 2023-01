Caniggia furioso con De Brito: "¿sos así de nacimiento o te entrenás para boludo?"

La semana pasada Alex Caniggia debutó como conductor con su ciclo en El Trece "Los Desconocidos de Siempre". Luego del estreno, Ángel De Brito dio una contundente opinión sobre el programa, la cual no le gustó al "el emperador".

"No está mal para el horario y para la situación. Al contrario, se podría decir que es muy correcto", comenzó diciendo De Brito, pero también agregó: "Me parece un embole, no soy público de estos programas, me aburren. No me divierten", agregó.

Por este motivo, a través de su cuenta en Twitter, Caniggia respondió contundente: "No pudiste con la emperatriz y ahora venís por el más pijudo. Me contrató El Trece y a vos de echaron y te usaban de felpudo... De Brito, hacés 2 puntos de rating jajaja Si querés te ayudo, yo entretengo y vos inventás chimentos. ¿Sos así de nacimiento o te entrenás para boludo?"".

Al ver esto, el periodista no se quedó callado y respondió con una captura de rating y diciendo: "11 a 3. No entendés nada, gil".