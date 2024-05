"Capricho" Romero igualó con Cruz en México y pedirá revancha a la WBA

La invicta catamarqueña Nazarena “Capricho” Romero (55,100 kg) no pudo alcanzar este sábado en Aguascalientes, México, el título mundial supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), al empatar en fallo dividido, tras 10 rounds, con la local Érika "Dinamita" Cruz Hernández (54,950), quien así retuvo por primera vez su corona.

Tras el combate, el promotor Carlos Tello aseguró: “Nazarena peleó de visitante, en condición de retadora obligatoria, con una árbitra que le permitió a Cruz pegar gran cantidad de cabezazos y la pelea fue empate en casa de la campeona. Por eso estamos en condiciones de pedir la mantención de Romero como número uno del ránking y la revancha directa”.

“Cruz no quiere dar desquite. Ella se escuda en que quiere unificar los títulos supergallo, dijo que Nazarena ya tuvo su oportunidad y por eso, ya que la mexicana no quiere combatirle de nuevo, es que trabajaremos para que nuestra peleadora tenga rápido otra oportunidad”, agregó el promotor.

La pelea, realizada en el Palenque de la Feria, de Aguascalientes, ciudad cabecera del estado homónimo, tuvo un mejor comienzo de Cruz, quien dominó levemente con combinaciones largas y mejor movilidad ante una atada “Capricho”.

Conforme los rounds se fueron desarrollando, y siempre dentro de un marco de paridad, la argentina fue soltándose, estuvo más precisa en los cambios de golpes y terminó cerrando muy bien.

Párrafo aparte para la referí de la pelea, la estadounidense Alicia Collins, quien permitió muchísimos cabezazos por parte de la mexicana, sin siquiera advertirlos, salvo un leve reto en el último round. Uno de esos impactos no reglamentarios, lastimó a Nazarena sobre el tabique nasal, provocando un corte pequeño pero profundo, que el rincón controló muy bien.

Las tarjetas que determinaron la igualdad fueron las siguientes: Gloria Rizzo (EE.UU) dio 97-93 para Romero; Aída Tejada (Panamá) 97-93 para Cruz y Melva Santos (Puerto Rico) 95-95.

“Quiero la revancha y, si llega, voy a tener que trabajar en evitar los cabezazos”, declaró Romero luego del pleito. “Ella es muy buena peleadora y reconozco que tira muchos golpes, pero también me llenó de cabezazos. Creo que fue una muy buena pelea”, añadió la catamarqueña radicada en Córdoba.

A su tiempo, Érika Cruz sostuvo: “creo que mi rival demostró coraje y me habrá ganado dos o tres rounds. Yo dominé el resto de la pelea. Se me hace injusto el empate, pero igual no me interesa una revancha con ella. Mi objetivo es unificar con otras entidades”.

Por su parte, el promotor Tello, comentó: “Haciendo un análisis frío creemos que el empate fue justo y la experiencia fue buena. Pelear de visitantes, a 2.000 metros de altura, con una referí en contra y mantener el invicto, termina con dejarnos una leve sonrisa dentro de la frustración por no poder lograr la corona”.

“Nazarena estuvo muy atada al principio, quizá por los nervios ya que su preparación fue excelente en la altura de La Quiaca, pero se fue soltando, emparejó y hasta dominó. Si la referí hubiera castigado los muchos cabezazos de Cruz al menos con un punto de descuento, como correspondía, ganábamos la pelea”, finalizó el promotor.

La campeona, de 33 años, nacida en la Ciudad de México, tiene ahora un récord de 17-2-1, 3 KO. Esta fue la primera defensa del título que ganó ante la venezolana Mayerlín Rivas, en Inglewood, California, por decisión mayoritaria, pelea ocurrida el 18 de noviembre del año pasado. Entre 2021 y 2022 también fue titular de peso pluma WBA.

Nazarena Romero, de 29 años, se mantiene invicta como profesional en una carrera de 14 peleas, con 13 victorias (7 KO) y 2 empates. Fue campeona mundial interina súper gallo WBA en 2020, título que no pudo exponer nunca debido a que meses más tarde fue mamá.