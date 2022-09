Carlos Santana: "es triste perder otra vez así"

La velada de boxeo televisada por TyC Sports para todo el país, tuvo en los preliminares la pelea del prometedor bonaerense de San Miguel, exselección nacional y actual cuarto del ránking argentino superligero, Alan "El Veneno" Cháves (63,500 / 10-0-0, 8 KO), quien despachó por nocáut en el séptimo asalto al escollo más difícil de su carrera, el curtido comodorense, Carlos "El Puma" Santana (63,500 / 16-5-0, 3 KO).

El boxeador del Gimnasio Municipal 2 brindó su análisis de la pelea al volver a la ciudad. "Entrené muy duro para la pelea pero no se dio, es triste perder otra vez así. Sabíamos que era un excelente rival, que era difícil pero bueno esto es boxeo, es un nivel nacional muy competitivo y traté de dar lo mejor que pude y de no guardarme nada", explicó Santana.

Sin dudas que el boxeo tiene estas cosas, pero hay que levantar la guardia y luego de un descanso volver a ponerse los guantes para seguir entrenando y buscar una próxima presentación.

"Me queda agradecer la ayuda que me dieron para esta pelea la gente del SOEM, al equipo de Omar Unquen, y al gimnasio del SOEM como así también a los chicos de Comodoro Box que me ayudó con los guanteos, a mi gimnasio Pueyrredón que están mis compañeros entrenando siempre firme, a mi técnico Mansilla y a toda mi familia que me acompañó", cerró Santana.