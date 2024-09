Carmen Barbieri: "¿El Presidente tiene corazón?"

Tras el veto de Javier Milei a la reforma jubilatoria, la actriz Marta González reveló la difícil situación económica que atraviesa, explicando que necesita el apoyo de su familia para cubrir los gastos mensuales. Luego de sus declaraciones, Carmen Barbieri, visiblemente conmovida, habló en "Mañanísima" sobre los problemas de salud de González, quien sobrevivió a un ACV y ha enfrentado el cáncer en tres ocasiones.

"Soy muy sensible, pero me duele escuchar a una mujer como Marta, que ha trabajado toda su vida, contar lo que está viviendo", expresó Barbieri al borde de las lágrimas.

La conductora también compartió su propia experiencia: "Hoy mi hijo se está realizando estudios para asegurarse de que el cáncer no haya regresado. Sin obra social sería imposible costear estos controles. Marta es una luchadora, sigue combatiendo el cáncer y necesita ayuda para comprar sus medicamentos. A pesar de todo, depende del apoyo de sus hijos para llegar a fin de mes", lamentó.

Barbieri criticó la realidad que enfrentan Marta y muchos argentinos: "Le creo cuando dice que no le alcanza, que llega con lo justo gracias a su familia. Es muy injusto lo que estamos viviendo. Me pregunto, ¿el presidente tiene corazón? Marta ha trabajado toda su vida, y aun así, entre los medicamentos y otros gastos, no puede cubrir sus necesidades", enfatizó.

Alberto Martín también se sumó a la conversación, resaltando la necesidad de respetar a los mayores: "Yo cobro la jubilación mínima y soy viudo. Estoy afiliado a una obra social que, sin avisar, va recortando servicios, como los de laboratorio. Es como si nos estuvieran limitando el acceso a la atención poco a poco", comentó con indignación.

"Es vergonzoso que un jubilado en este país reciba apenas 230 mil pesos. Tanto el presidente como los legisladores deberían sentir vergüenza por esta situación", concluyó con firmeza.