Carolina Baldini contó como cuida a sus hijos de mujeres mayores

Este martes, Carolina Baldini vivió un momento de gran alegría personal al ver a su hijo Giuliano Simeone marcar el cuarto gol en el partido entre Argentina y Brasil. Ese instante de celebración quedó retratado para siempre en la familia cuando el joven corrió a abrazar a su madre en la tribuna. Así las cosas, este miércoles, la modelo habló de su vínculo con el deportista y sorprendió al contar qué le dijo a una mujer que quiso conquistar a su pequeño.

Durante su participación en el programa SQP (América), Carolina Baldini se refirió con franqueza al vínculo que mantiene con sus hijos y a su estilo de maternidad, al que definió como sumamente protector. “Cuidé a mis tres hijos como una verdadera leona”, declaró durante la entrevista con Yanina Latorre en el programa SQP. Esa frase resumió el enfoque que adoptó frente a la crianza, marcado por una implicación directa tanto en los aspectos emocionales como en el control del entorno social de los jóvenes.

Al ser consultada sobre cómo manejaba las situaciones donde percibía influencias negativas en la vida de sus hijos, Carolina no dudó en contar que intervino más de una vez, incluso con amistades o vínculos amorosos que consideró inconvenientes. En su relato, afirmó haber llegado a levantar el teléfono para advertir directamente a algunas personas que se alejaran de sus hijos. “Yo soy tranquila hasta que se me baja la persiana”, advirtió, dejando entrever que sus límites son claros y que, al sentirse amenazada como madre, actúa con decisión.

Carolina Baldini relató un episodio particular en el que intervino de manera directa para proteger a uno de sus hijos de una mujer considerablemente mayor. Aunque en un principio evitó dar detalles, finalmente reveló que se trataba de Giovanni, quien en ese entonces tenía 16 años. La mujer, según Baldini, era una “ama de casa aburrida” con una situación personal “complicada” y al menos diez años mayor que su hijo.

La exmodelo explicó que, al notar señales de alerta, tomó la decisión de intervenir. Durante una tarde lluviosa en la que los chicos jugaban al fútbol en el barro, aprovechó para revisar el teléfono de su hijo. Allí encontró un mensaje de la mujer que decía: “¿Qué hace un jugador de fútbol un domingo sin fútbol?”, lo que confirmó sus sospechas.

Carolina describió el momento con detalle: “Agarré el teléfono y le dije ‘la próxima vez que te acerques a mi hijo te voy a ir a buscar con la policía’. (…) Y la bloqueé. Dejé el telefonito y dije ‘acá no pasó nada’ y me fui”. Según contó, Giovanni no volvió a recibir mensajes de la mujer, aunque nunca supo lo que había hecho su madre.

Carolina Baldini y Diego Pablo Simeone (DT del Atlético Madrid) tuvieron tres hijos: Giovanni, Gian Luca y Giuliano. El primero tiene 29 años, juega en el Nápoli de Italia y está casado desde hace cuatro años con Giulia Coppini; Giuliano (22) juega en el equipo que conduce su padre y convive con la influencer española Irene Ariza, mientras Gian Luca, de 26, está en pareja con la modelo Eva Bargiela (exesposa de Facundo Moyano y de 32 años).