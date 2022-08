Chano Charpentier reapareció en las redes y dejó un mensaje esperanzador

Tras seis meses de ausencia en las redes sociales, este lunes Chano Moreno Charpentier volvió a estar activo en Instagram y sus fans estallaron de alegría al verlo bien al músico que sigue un tratamiento para recuperarse de sus adicciones.

Lo primero que escribió el cantante fue: “Hola mundo”, junto a un corazón. Enseguida comenzó a recibir mensajes de miles de seguidores y de amigos famosos. Luego, entre medio de los comentarios, el cantante señaló: “Pronto lindas novedades. Gracias por los mensajes. Los amo a todos”. Como en las imágenes aparece él con una guitarra, todo indicaría que las novedades irían por el lado de la música.

El posteo de Chano Moreno Charpentier en Instagram había cosechado en la primera hora de publicaición más de 59 mil likes y más de 5 mil comentarios. Entre los famosos que reaccionaron inmediatamente a la reaparición del ex líder de Tan Bionica en las redes ya sea con likes, o emojis de corazones, o comentarios, figuran Jey Mammón, El Pelado López, Nicolás Magaldi, Eleonora Beba Caressi y Federico Bal,entre otros.

Mientras tanto, Marina Charpentier-mamá del artista-continúa en su lucha por lograr se actualicen las normas vigentes en el país y concretar una ley que proteja a todos aquellos que sufren adicciones. Y ese marco también abarca a los profesionales que deben socorrer a quienes llaman ante una emergencia de este tipo. “La ley debería capacitar a las personas para que cuando abordan una problemática estén preparadas. No podes llamar a la ambulancia y que llegue un profesional que no sepa qué hacer. La ley esta no sirve para abordar la problemática”, afirmó.

La mujer pone sus esfuerzos en lograr la visibilización de estas problemáticas y el tratamiento de una ley que ayude a los adictos. Sin embargo, enumera críticas contra el nuevo proyecto, ya que la considera una norma teórica que no llega a abarcar situaciones realess: “No estoy en contra de la ley, pero es una ley de escritorio, no tiene territorio, la escribieron personas sin saber qué pasa en la realidad y en la práctica. El derecho del paciente, que está destruido, con su voluntad cooptada por una sustancia que no sabe lo que le pasa y no puede decidir porque no tiene sano juicio. Esa persona no puede decidir sobre lo que estaba bien o mal. ¿Cómo vas a lograr el consentimiento del paciente para internarlo?”.

Y a su vez agrega otro punto de vista. “Es una ley de reducción de costos, dice que el 10% del presupuesto de salud se tiene que aplicar para salud mental, que ya me parece poco, teniendo en cuenta que estamos en una pos pandemia de salud mental mundial. Y encima de ese 10% solo se ejecuta el 1,4%, es una locura”, dispara la madre del cantante.

Ahora, con un mejor presente, Chano se encuentra internado en una comunidad terapéutica y atraviesa una de las etapas finales del proceso. “Hace un año que mi hijo volvió a nacer, no quería pensar, ni volver a ese momento. No sé si terminé de darme cuenta de eso, es tan doloroso lo que viví, tan dramático, porque atravesar una circunstancia donde tenés a un hijo a un metro y ves a un policía dispararle y verlo caer, no recuerdo haberlo visto ni en una serie ni en una película, te morís en ese momento”, relató la mamá de Chano en diálogo con TodoNoticias días atrás.

Fuente: Infobae