China respondió a las agresiones de Javier Milei

La Cancillería del gobierno de China salió a responderle al candidato argentino Javier Milei tras sus dichos de que no comercializaría con ese país por tratarse de un Estado comunista.

“Si el señor Milei visitara China y experimentara por sí mismo, es probable que llegue a conclusiones muy diferentes a la pregunta sobre si el pueblo chino es libre o no y si el país es seguro o no”, afirmó Wang Wenbin, vocero del ministerio de Relaciones Exteriores, según reflejó la agencia internacional Sputnik.

Durante una conferencia de la que participaron medios de distintos países, el portavoz retomó uno de los conceptos manipulados por Milei y le respondió: “La libertad es un contenido importante de los valores compartidos por toda la humanidad y de los valores fundamentales del socialismo. China es un estado de derecho, y la libertad personal de los ciudadanos chinos está protegida por la Constitución y es inviolable”.

En el mismo sentido, remarcó que “bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, el país ha logrado dos grandes milagros: un rápido desarrollo económico y una estabilidad social a largo plazo. El sentido de felicidad y seguridad del pueblo chino aumenta día a día”.

La declaración pública de uno de los voceros del gobierno chino es una respuesta a las afirmaciones que Milei durante varias entrevistas periodísticas. “Yo no haría negocios con China”, dijo el candidato y minimizó la condición de China como socio comercial clave de la Argentina. “No hago transacciones con comunistas” y “no me importa” si ese país es la segunda potencia mundial, añadió.

Además, sostuvo que la suspensión del comercio con ese país “no sería una tragedia macroeconómica”, y se refirió de manera despectiva a ese país: “Podríamos hacer transacciones con el lado civilizado de la vida, que es Occidente”.

Luego hizo un reparo. Consideró que China podría ser “socio comercial del sector privado” pero no de un Estado conducido por un eventual gobierno a su cargo. “Nosotros no hacemos pactos con comunistas. No promovería la relación con comunistas. Ni con Cuba ni con Venezuela ni con Corea del Norte ni con Nicaragua ni con China”.

En el mismo tono, al ser consultado sobre cuál sería su política con Brasil, el primer socio comercial de la Argentina, respondió que “no” podría haber un acercamiento comercial. “De hecho creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. Es un comercio administrado por estados para favorecer empresarios prebendarios”.

