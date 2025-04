Chocó, huyó y ahora es el más buscado

“Si no lo encuentro, se sale con la suya y yo me quedo sin nada”, expresó la víctima.

El hecho ocurrió este martes alrededor de las 2 horas en barrio Castelli. “Es mi herramienta de trabajo, cada arreglo era a pulmón”, sostuvo el damnificado.

Por esa razón, el dueño del vehículo busca ayuda de la comunidad para dar con la persona que chocó su vehículo y se dio a la fuga.

“Necesito ver la patente ya que tengo que encontrar al responsable sí o sí porque desde el seguro fue la única solución que me dieron; si no se sale con la suya y yo me quedo sin nada”, indicó el damnificado.

Y agregó: “Por favor vecinos, si alguien tiene cámaras que puedan tomar la patente; comuníquense conmigo”.

Aclaró que “era mi herramienta de trabajo y cada arreglo que le estaba haciendo era a pulmón; sino encuentro al responsable es lo mismo que nada, y todo mi esfuerzo sería en vano, y no es justo”.