Cinco deudores alimentarios morosos no pudieron ingresar a la Creamfields

Dos eran de la provincia de Buenos Aires, uno de CABA, otro de Tucumán y uno de Mendoza. A todos se les impidió el acceso al festival de música electrónica.

Cinco deudores alimentarios morosos fueron detectados en la Creamfields y no pudieron ingresar al festival de música electrónica que se realizó en el Parque de la Ciudad, en Villa Soldati.

Se llevó adelante un operativo de control y comprobó que dos aficionados de la provincia de Buenos Aires (uno de Avellaneda y otro de Burzaco), uno de Capital Federal, otro de Tucumán y uno más de Mendoza figuraban inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM).

A los cinco se les impidió el ingreso a la Creamfields, en el marco de la Ley N.º 6.771, sancionada a fines del año pasado.

El objetivo de esta medida es limitar las actividades recreativas de quienes incumplen con sus deberes alimentarios.

También fue detectado un deudor en el partido que Vélez Sarsfield disputó frente a Rosario Central en el estadio José Amalfitani de Liniers, por la Liga Profesional de fútbol.

En Villa Soldati, la Ciudad realizó por sexta ocasión un control de estas características en un espectáculo cultural masivo: previamente había sucedido en los recitales de Los Piojos, Kendrick Lamar y Airbag en River; de Lali Espósito en Vélez y de Don Osvaldo en All Boys.

“Cumplir con la cuota alimentaria no es opcional: es un derecho básico para el desarrollo de chicos y adolescentes”, subrayó el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.

“Con estas acciones no buscamos castigar, sino generar conciencia, pero también dejar en claro que en la Ciudad las obligaciones están para cumplirse”, agregó.

Estos operativos se iniciaron en marzo, en el marco de la reforma de la Ley N.º 269 mediante la Ley N.º 6.771, sancionada por la Legislatura porteña en diciembre de 2024. Desde entonces, 37 deudores fueron detectados en estadios de fútbol y en conciertos musicales.

El subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Hernán Najenson, destacó que "los resultados demuestran que la medida funciona: en cada operativo se detectan nuevos casos y, al mismo tiempo, la recepción del público es positiva".

"Tanto hinchas como aficionados entienden que se trata de una política pública justa, que busca generar conciencia y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes”, añadió.

En estos controles, realizados en forma conjunta por los ministerios de Justicia y de Seguridad porteños, agentes de la Policía de la Ciudad solicitan el DNI a los aficionados y si alguno figura en el RDAM, se labra un acta y se le impide el acceso a los estadios de fútbol o espectáculos culturales masivos hasta tanto regularice su situación ante el juzgado correspondiente.

Un operativo similar también se realizó, por primera vez, en el partido que la selección argentina de rugby, Los Pumas, disputó en agosto pasado contra los All Blacks de Nueva Zelanda por el Rugby Championship, en el estadio José Amalfitani de Liniers.

Actualmente, cerca de 3.000 personas están registradas en el RDAM de Buenos Aires, dentro de un total de más de 11.500 deudores a nivel nacional.

Además, la Ciudad mantiene convenios con 13 provincias para intercambiar información y asegurar que los controles tengan alcance federal, sin importar la jurisdicción donde se haya dictado la medida judicial contra el infractor.

