Cinthia Fernández les tiró gas pimienta a sus vecinos del country

La información que se conocía rezaba que el último fin de semana, en momentos en que se desarrollaba un cumpleaños de 15 en un barrio privado, llegó Cinthia Fernández al lugar y comenzó a arrojar gas pimienta contra quienes allí se encontraban. Tras la difusión del caso, fueron los propios protagonistas los que alzaron la voz y dieron su versión sobre lo ocurrido.

“Para que quede claro y para que todos sepan cómo fue desde mi lugar lo que pasó acá, hicimos... intentamos festejar los 15 años de mi hija acá, había 50 adultos y 50 chicos, familiares y amigos”, comenzó su relato la vecina de la bailarina en declaraciones a Desayuno americano (América). “Era un cumpleaños cuya consigna era vestirse de negro porque la cumpleañera estaría de blanco. Tengo la puerta de la entrada y tengo la puerta de atrás porque estoy en una esquina y estoy casa por medio de Cinthia Fernández. Hay cuatro chicos que salieron por la puerta de atrás y en la puerta de la casa de Cinthia uno patea la puerta. Yo no los llego a ver salir y me hago totalmente responsable de eso”.

Tras ello, continuó con lo sucedido posteriormente: “Estábamos por soplar la velita, estábamos afuera y ahí la veo a Cinthia dentro del jardín de mi casa gritando. Ahí le pido que charlemos afuera de mi casa y que me cuente lo que pasó. No fue fácil, ahí empiezo a sentir que no puedo respirar y los chicos me dicen que había tirado gas pimienta. ‘¿Y qué querés que haga? Rompieron la puerta de mi casa y tengo un narco enfrente’”, le expresó la panelista sobre lo sucedido.

“A todo esto comienzan a salir todos los chicos tosiendo”, continuó la vecina, expresando que todos los menores estaban con los ojos irritados, mientras ella intentaba pedirle disculpas por los hechos provocados por los concurrentes a la fiesta. El gas pimienta, según la mujer, afectó también a una familiar que se encontraba embarazada, y gente mayor que era parte de ese festejo. “Llamé a los que le patearon la puerta y por supuesto me dijeron que se iban a hacer cargo de todo y me pidieron disculpas. Un error pelotudísimo, totalmente. Y me hago totalmente cargo de eso”, expresó, mientras continuaba aclarando que no había razones para que Fernández reaccione así.

Ante ello, Cinthia Fernández aclaró: “Yo tiré atrás de un arbusto donde los escuché cuando estaban volviendo a mi casa, para frenarlos. Todavía la guardia no había aparecido, la guardia que supuestamente nos protege. Jamás tiré en una fiesta a mansalva sin saber a dónde tiré. Tengo las pruebas de todo. Voy a denunciar a las personas que corresponde. A mí no me van a ensuciar. Jamás supe que era una fiesta de 15. Eran personas de negro que rompieron la puerta de mi casa”.