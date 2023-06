Comienza el Clasificatorio Sub 17, Sub 15 y Sub 13

Comenzará a jugarse este miércoles el Torneo Clasificatorio local Sub 17 (2006), Sub 15 (2008) y Sub 13 (2010) con la participación de la Comisión de Actividades Infantiles, Huracán, Jorge Newbery, Nueva Generación, Rada Tilly, Unión San Martín Azcuénaga, Ferrocarril del Estado, Petroquímica y Caleta Córdova.

El campeón de cada categoría será el representante en la instancia Provincial, y de continuar, lo hará en el Regional y en el Nacional, con la excepción de la Sub 17, que no tendrá Nacional.

En Sub 17 participan la CAI, Huracán, Ferro, Caleta Córdova, Rada Tilly y Petroquímica. Jugarán en dos zonas de tres elencos, a una rueda, y los ganadores de cada grupo jugarán un partido final.

En Sub 15 intervienen la CAI, Huracán, Newbery, Nueva Generación, Rada Tilly y USMA. Se jugará en dos zonas de tres participantes y a una rueda. Los ganadores de cada grupo jugarán un partido final.

En Sub 13 participan Huracán, CAI y Newbery. Jugarán a una rueda, todos contra todos. El equipo que sume la mayor cantidad de puntos será el campeón.

Comodoro Rivadavia tiene intenciones de realizar la instancia Regional en categoría Sub 15. En Sub 13 se organizaría en el Valle de Chubut, mientras que Sub 17 se jugaría en Neuquén.

Programa 1ª fecha

SUB 17

Miércoles (18:00hs)

- Caleta Córdova vs Ferrocarril del Estado.

Cancha: Caleta.

Arbitro: Héctor Quintana.

Asistentes: Ezequiel Rojas y Micaela Mellao.

Jueves (17:00hs)

- Petroquímica vs Rada Tilly.

Cancha: Petroquímica.

Arbitro: Ezequiel Tapia.

Asistentes: Edgardo Araoz y Celina Peralta.

SUB 15

Miércoles (17:00 hs)

- USMA vs Nueva Generación.

Cancha: USMA.

Arbitro: ArmandoSubelza.

Asistentes: Matías Ortiz y Melisa Carrizo.

Jueves (18:30hs)

- Jorge Newbery vs Huracán.

Cancha: Newbery.

Arbitro: Daniel Sosa.

Asistentes: Carlos Flores y Claudio Ortiz.

SUB 13

Miércoles (18:30 hs)

- Jorge Newbery vs CAI.

Cancha: Newbery.

Arbitro: Sergio Navarrete.

Asistentes: Yamila Sarmiento y Milton Toledo.