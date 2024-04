Cómo fue el tenso momento en el que Brenda Asnicar se cruzó con su ex cuñada

La cantante se cruzó con su ex cuñada, pero no se percató de que era ella hasta que no se lo dijeron. Su expresión causó furor.

Brenda Asnicar se encuentra en medio de la presentación de su nueva canción, por lo que aprovechó el lanzamiento para realizar algunas entrevistas. Fue así como llegó a La Casa del Streaming para estar en Rumis, programa en el que trabaja Carola Gil, su ex cuñada, a quien no reconoció.

Entre el desconcierto por entrar a un lugar con tanta gente y el hecho de tener que estar atenta a las distintas preguntas que le realizaban, Brenda Asnicar pasó por alto que dentro del panel se encontraba su ex cuñada.

Sin embargo, para su fortuna, el conductor del ciclo, Lisardo Ponce, hizo alusión a que ellas se conocían hace varios años, por lo que en ese momento la cantante se dio cuenta que estaba junto a Carola Gil, por lo que allí reaccionó completamente sorprendida y despertando la risa entre los presentes.

Es que durante los años en los que Brenda Asnicar trabajó en Patito Feo, se enamoró de Andres Gil, hermano de la panelista. Es por eso que hace varios años compartieron mucho tiempo juntas. Sin embargo, el paso del tiempo no le permitió reconocerla de inmediato.

Al darse cuenta de que estaba junto a ella, lanzó una pregunta completamente sorprendida y rápidamente se tomó el rostro sin poder entenderlo: “¿Vos sos Carola Gil?”. Ante la respuesta positiva, la cantante le admitió que se le había confundido con la modelo Vitto Saravia.

Aún sorprendida por descubrir que estaba con su ex cuñada, Brenda Asnicar expresó un poco de lamento por no haberla reconocido y por otra parte la completa sorpresa ante lo mucho que creció: “No puedo creerlo, cómo no me dijiste. La última vez que te vi eras más chiquita que yo. No puedo creerlo”.

En este contexto, el conductor del ciclo aprovechó el cruce para consultar cómo era Brenda Asnicar como cuñada. Por lo que Carola Gil respondió: “Lo más, imagínate, osea, yo la amaba. Era increíble. Encima Brenda me acuerdo que iba vestida del colegio, porque eran mini”.

“¿Pero cuándo fue la última vez que te vi? Era hace 10 años, 15 años. Eras muy chiquita. No lo puedo creer, estoy shockeada. Bueno, un saludo para toda la familia Gil, que son lo máximo”, expresó la cantante revelando que guarda los mejores recuerdos de aquellos años.