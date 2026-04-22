Comodoro recibió el seminario MMA de Ailin Pérez

La peleadora de UFC Ailin Pérez brindó un histórico seminario de Artes Marciales Mixtas (MMA) en el Gimnasio Municipal Nº1 de Comodoro Rivadavia, en una iniciativa de buena convocatoria, propuesta por el Dojo Samurai de Axel Hernández. La luchadora está rankeada en el Top 10 mundial en peso gallo, recuperándose de una lesión y pretende volver a pelear en noche UFC en septiembre.

Ailin Pérez realizó una visita express a la Patagonia y Comodoro Rivadavia se dio el lujo de tener su seminario, dirigido a peleadores amateurs y profesionales, aficionados y público en general, en el Gimnasio Municipal Nº1. La iniciativa fue propuesta por el Dojo Samurai, con el apoyo de Comodoro Deportes.

La peleadora de Ultimate Fighting Championship (UFC) está ubicada sexta en el ranking mundial en la categoría peso gallo y es una las figuras emergentes de las artes marciales mixtas en el ámbito internacional.

Axel Hernández, referente del Dojo Samurái, se refirió a ese seminario como un hecho histórico para Comodoro, teniendo en cuenta que se trata de una competidora en vigencia dentro del top ten mundial.

“Estamos muy contentos. Lo veníamos planificando. Conseguimos un lugar, se nos complicó el tema pisos, pero pudimos conseguir. Gracias a los profes de jiu jitsu más el Gimnasio Municipal Nº1, para armar el tatami. La idea era que pudiera participar la gente del seminario y la gente que quisiera venir a ver. Super emocionado, y la expectativa de que salga todo lindo y la gente se lleve una buena impresión”, comentó Axel Hernández, director del Dojo Samurai.

“La conocimos en el Samurai, tanto a ella como a otros peleadores UFC. Ellos ya nos conocen, como nos movemos con la escuela, también ella hablaba mucho con Marlene. Nos enteramos que venía a Argentina, le preguntamos y organizamos. Es algo apurado, nos hubiese encantado que pueda recorrer la ciudad. Llega hoy, se va hoy mismo, pero estamos super contentos de poder traerla. Ojalá pueda venir otra vez con más tiempo. También hay mucha gente que quiere conocer al chino Vallejos, esto nos da la posibilidad de traer a otros peleadores, y ojalá podamos traerlo a él también”, expresó Hernández.

Por su parte, Ailin Pérez agradeció el recibimiento de la gente de Comodoro, como así también un presente y el saludo de Martín Gurisich, director general de Deportes.

“Me está recibiendo mucha gente, estoy muy ansiosa por comenzar, gracias por recibirme. El motivo de mi visita a Argentina fue la renovación de mi visa, junto con la de mi hijo también. Y aproveché venir a visitar a algunas escuelas destacadas como la de Axel, y conocer un poco más la Patagonia. Solo Bariloche conozco, ahora Comodoro y también llevarme una linda experiencia”, señaló la peleadora profesional.

“Vamos a hacer de todo un poco, las personas vendrán a buscar cosas distintas. Algunas personas buscarán cosas técnicas, emociones, experiencias, otros simplemente una foto, o quizás verme y escucharme. Todos son bienvenidos, es para todos los niveles, practicantes, amateurs, profesionales, peleadores, aficionados. Hay gente en las tribunas para verme, espero que les sirva a todos”, agregó.

“Estoy curándome de dos quebraduras que tuve en mi última pelea en México, pero estoy casi de alta, así que pretendo volver a pelear antes de septiembre, o en septiembre en noche UFC”, cerró Ailin Pérez, en la previa del seminario.