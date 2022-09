Comodoro se convierte en la sede del Provincial de boxeo

Este viernes comenzará a disputarse en el gimnasio municipal 3 de Comodoro Rivadavia una nueva edición del Campeonato Provincial de boxeo categoría Mayores Varones 2022, organizado por la Federación Chubutense de Boxeo en colaboración con el Club de Boxeo Comodoro y el promotor Martín Décima. El certamen de dos días de duración cuenta con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Luego de más de 20 años que no se hacía un campeonato provincial de boxeo en Comodoro, nuevamente será sede la ciudad, contando con el apoyo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y el Ente Comodoro Deportes.

“Creo que hace más de 20 años que no se hace un provincial de boxeo en Comodoro, yo no lo recuerdo. La verdad que no tengo el dato exacto, pero estamos muy contentos como Club de Boxeo Comodoro poder estar presentes, luego de varias gestiones. La organización es de la Federación Chubutense de Boxeo y todo el apoyo del Ente Comodoro Deportes, Dirección General de Deportes y nosotros colaborando con todo lo necesario para que se lleve a cabo”, asegura el promotor Martín Décima.

Este festival es exclusivo para los púgiles varones desde categoría 2002 en adelante, categoría mayores, y es clasificatorio a la instancia Nacional. “Las inscripciones están abiertas, los técnicos, entrenadores se pueden comunicar para participar. La Comisión Municipal de Boxeo estará colaborando con la fiscalización, obviamente con la presencia de la Federación Chubutense de Boxeo –seguro pondrá jueces-, que está afiliada a la FAB, con Martín Romero como representante”, anticipa Décima.

Este viernes el pesaje está programado en el gimnasio municipal Nº 3 a partir de las 11 y una hora más tarde comenzarán los combates, buscando al campeón chubutense de cada categoría. “Miguel Valencia y Segundo Mansilla de Rawson son los árbitros FAB habilitados para todo el festival que estará finalizando el sábado. El viernes las peleas serán desde las 12 hasta las 17, y el sábado todo comenzará con el pesaje a las 9 de la mañana, con las finales y esperamos tener todo finalizado a las 13.0. Como promotor quiero dejar la invitación a todas las escuelas de boxeo de Comodoro para que participen, teniendo en cuenta que hace mucho tiempo que no se hacía un Provincial en Comodoro, además una instancia clasificatoria al Nacional que organizará la FAB del 19 al 25 de septiembre”, aseveró el promotor Martín Décima.

INSTANCIA REGIONAL CON CLASIFICACION NACIONAL

El sábado combatirán púgiles en el gimnasio número 3 que llegarán de Río Grande, Tierra del Fuego y Pico Truncado, enfrentando a los campeones del Chubut, esa instancia definirá al campeón regional que clasificará directo al Nacional. “Un agradecimiento a los técnicos del Club de Boxeo Comodoro, Comisión Directiva, colaboradores, el staff que siempre está ayudando en los festivales, a la gente que de manera desinteresada se suma a colaborar y ayudar. Este es un festival clasificatorio que tiene entrada libre y gratuita, es cierto que nosotros hicimos gestiones para que se haga en Comodoro, con la idea de poder seguir sumando en el deporte, para que el boxeo siga creciendo. Invitamos a todo el público que desee ver las peleas se acerquen al gimnasio municipal número 3”, dijo por último el promotor de boxeo Martín Décima.