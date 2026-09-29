Comodoro será sede de un gran encuentro de Jiu Jitsu Regional

Se realizará el sábado 17 de octubre en el Club Ingeniero Huergo de Km 3.

El sábado 17 de octubre, el Club Luis Augusto Huergo de Km 3 en Comodoro Rivadavia será escenario de "Nos One-La Ida, un evento de Jiu Jitsu" que reunirá a atletas de distintas academias de Comodoro Rivadavia y de diferentes ciudades y provincias. La jornada se desarrollará en el Salón Dorado, con competencias en las modalidades Gi y No Gi, contará con categorías organizadas por cinturón y peso.

La propuesta busca generar un espacio de competencia y encuentro para atletas de distintos niveles, promoviendo el crecimiento del jiu jitsu y fortaleciendo el vínculo entre las academias de la región.

Uno de los atractivos principales de esta primera edición será la presencia de competidores provenientes de otras localidades y provincias, que llegarán a Comodoro Rivadavia para formar parte del evento y compartir la jornada junto a atletas locales.

Para facilitar la participación de quienes deben viajar, la organización contará además con disponibilidad de albergue para atletas y delegaciones, permitiendo recibir competidores de otras ciudades y favorecer la participación regional.

Se espera una convocatoria aproximada de 70 competidores, pertenecientes a diferentes academias, con representantes de Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Pico Truncado, Río Gallegos, Sarmiento y otras localidades que próximamente estarán confirmando su participación.

UNA PROPUESTA QUE BUSCA CRECER

El Encuentro de Jiu Jitsu Regional Nos One-La Ida, nace con la intención de convertirse en un punto de encuentro para el jiu jitsu de la región, generando nuevas oportunidades de competencia y permitiendo que atletas de diferentes academias puedan medirse dentro de un mismo escenario.

La competencia contempla las modalidades Gi y No Gi, con divisiones por cinturón y peso y un sistema de competencia adaptado a las características y cantidad de participantes de cada categoría.

La Ida no será un torneo clasificatorio, sino una competencia independiente que busca ofrecer una experiencia deportiva de calidad tanto para los atletas como para las academias y el público.

Además de la competencia, el evento apunta a generar un espacio de encuentro entre profesores, atletas, familias y aficionados al deporte, acompañando el crecimiento que el jiu jitsu viene teniendo en Comodoro Rivadavia y en distintas localidades de la Patagonia.

El cierre de las inscripciones está previsto para el jueves 15 de octubre. Mientras tanto, la organización continúa trabajando en los últimos detalles del evento y en la confirmación de las academias y atletas que formarán parte de esta primera edición.