Valentina Ramos Mercegué competirá en el Panamericano de Adultos de Aeróbica

La gimnasta comodorense se enfoca en un nuevo desafío internacional con la selección argentina y en noviembre competirá en Aracaju, Brasil.

Valentina Ramos Mercegué integró la selección argentina de gimnasia aeróbica en el 19º Campeonato del Mundo que se disputó en el Navarra Arena de Pamplona, España. La comodorense compitió por tercera vez en una cita mundialista y con el equipo nacional, en la modalidad Aerostep, quedaron entre las ocho mejores del mundo.

“Fue una experiencia única, lo viví con mucha intensidad, fue inolvidable porque pudimos pasar a la final, quedamos séptimas entre muchas gimnastas de todo el mundo. Ahora estoy entrenando a full y volviendo a la realidad”, comenzó la gimnasta.

“La verdad que fue una experiencia de otro mundo, siempre es lindo vivirlo y sentirlo porque se presenta una vez en la vida, estoy súper contenta y feliz, y satisfecha de poder haber dejado a Argentina bien arriba”, añadió.

Tras su participación en Europa, Valentina ya piensa en el Campeonato Panamericano de Adultos de Gimnasia Aeróbica, un certamen que organiza la Confederación Brasileña de Gimnasia con el aval de la Unión Panamericana de Gimnasia (UPAG) y la Federación Internacional de Gimnasia (FIG).

El certamen se hará del 13 al 15 de noviembre en Aracaju, Brasil, y la deportista ya está enfocada: “Estoy preparándome para lo que se viene porque en noviembre tenemos el Panamericano. Estoy ajustando cosas también, porque el Mundial siempre nos sirve para poder ajustar cosas nuevas, así que entrenando a full y dando al máximo en cada entrenamiento para poder llegar lo mejor posible al Panamericano”.

En la previa de un nuevo desafío internacional, la gimnasta estuvo en Comodoro Rivadavia, entrenó en el Departamento Metodológico y visitó al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

“Hernán (Martínez) siempre está presente, siempre pendiente con un mensajito alentándome, y como siempre ayudando a todos los deportistas de Comodoro. Es una ayuda y un apoyo gigante, porque los que estamos solos en Buenos Aires nos cuesta el doble”, indicó.

“Estoy muy contenta y agradecida con el Ente Comodoro Deportes, que también me dan el lugar para poder entrenar cada vez que vengo. Hernán (Martínez) y Comodoro Deportes siempre están presentes y ayudándome en todo lo que necesito”, sentenció Ramos Mercegué.