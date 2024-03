Concejal Aguilar: "necesitamos contener a la gente"

“Festejo que hayamos llegado a un acuerdo y no me gusta que se pierda el sentido social de la emergencia porque Comodoro no es ajeno a lo que pasa en la provincia”, sostuvo la concejal Mariela Aguilar este jueves, al fundamentar la necesidad de que la ciudad adhiriera a la medida que impulsó en Chubut el propio Ignacio Torres.

La legisladora de Arriba Chubut cuestionó así que haya quitado la palabra “social” a la ordenanza consensuada con la oposición.

“Cuando hablan de una situación económica anterior, tenemos que dejar en claro que en noviembre y diciembre -y hasta el día de hoy- la inflación se ha triplicado. Si ayer (por el miércoles) estuvimos con el Ejecutivo y Economía (en el plenario) creo que las explicaciones fueron suficientes y claras”, acotó.

Dijo además Aguilar que “escucho con preocupación que Nación saca los subsidios y Comodoro no es ajeno. Vamos a sufrir muchísimo y esto no es traer miedo; es la realidad que va a pasar dentro de nada. Necesitamos contener a la gente en una ciudad que poblacionalmente ha crecido y con ella sus problemas”.

Luego contó que “ayer nos reunimos con movimientos sociales y no tener para darle de comer a los hijos es preocupante; eso se ve en la calle haciendo territorio. La ciudad está dentro de la provincia y hay que dar herramientas para defender esta postura”.

Concluyó su intervención la legisladora señalando la necesidad de contemplar el tema de las obras sociales y “cómo creció la demanda en el Hospital Regional que ni siquiera tiene medicamentos”.

Además, “en energía y gas hay mucha gente que se calefacciona con energía y al perder el subsidio no sé si no lleva a una emergencia social. Más allá del consenso al que llegamos, sostengo que había artículos que era importante que estén”.