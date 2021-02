Concejal prioriza el turismo al control de alcohol

Austin fue el único concejal que en su momento no acompañó la sanción de la ordenanza “alcohol cero”, indicando en esa oportunidad que la misma no traería soluciones a los casos de alcohol al volante y que se generarían inconvenientes particularmente con aquellos turistas que visitaran Esquel.

“Advertí que esto iba a suceder; que la ordenanza se iba a tornar en un problema al momento que comenzaran a circular turistas por ciudad y eso es lo que está pasando. Hubo varios casos de turistas que se vieron sorprendidos por la aplicación de esta ordenanza que entiendo no va en línea con lo que dispone la Ley Nacional de Tránsito. Acá hubo casos que dieron 0,1 o 0,2 en el alcoholímetro y fueron infraccionados. En otras ciudades se permite hasta 0,5. Muchos que nos visitan viven en esas localidades y no saben que en Esquel la tolerancia es cero. En este sentido faltó información del municipio, particularmente una campaña callejera con cartelería, entrega de folletos en todos los espacios en los que transita el turista para que no sean sorprendidos trasgrediendo una ordenanza que desconocen” apuntó el edil de Cambiemos en declaraciones que publica El Chubut.

Según Austin, “pararse a la salida o metros de una pizzería para ver si han consumido alcohol a una familia que salió a cenar no resolverá el problema de los jóvenes o mayores absolutamente alcoholizados al volante que transitan a gran velocidad y en muchos casos sin documentación del vehículo, seguro ni licencia de conducir”.