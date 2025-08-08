Conductor choca nicho de gas y hubo que evacuar a una familia

El vehículo fue abandonado en el lugar por su conductor. El impacto causó una fuga de gas que obligó a evacuar una vivienda del barrio Las Flores.

Durante la madrugada de este viernes, poco después de las 4 de la mañana, un vehículo Volkswagen Fox colisionó contra un nicho de gas domiciliario en una vivienda ubicada en la calle Islas Malvinas Norte al 900, en el barrio Las Flores.

El hecho fue advertido por personal de la Comisaría Seccional Segunda, que dio aviso a sus pares de la Seccional Cuarta, quienes al llegar al lugar constataron que el automóvil, dominio GVV 088, se encontraba sin ocupantes y que había una abundante pérdida de gas producto del impacto.

Ante la situación, se realizó el desalojo preventivo de la propietaria del inmueble afectado, identificada como SVC, y se procedió a resguardar la zona hasta la llegada de personal de la empresa Camuzzi. Los operarios cortaron el suministro y controlaron la fuga.

En el lugar también intervinieron Bomberos Voluntarios —a cargo del sargento Pablo Figueroa— y personal de Defensa Civil, con Alejandro Brandaca a bordo del móvil 380.

El rodado fue secuestrado por disposición del Tribunal de Faltas N.º 1. Al momento del operativo, no se hizo presente el propietario del vehículo. Se transmitió el caso a la red policial para dar con el responsable, aunque en principio no hubo resultados positivos. Según el sistema SIFCOP, el automóvil no tiene impedimentos legales para circular.