En su primera aparición pública desde su conflictiva salida de la Cancillería, la exministra Diana Mondino reapareció con una declaración lapidaria contra el presidente Javier Milei por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.

Mondino sobre Milei: "o no es muy inteligente o es corrupto"

De acuerdo con una publicación de la agencia Noticias Argentinas, la excanciller Diana Mondino brindó una entrevista para un medio periodístico extranjero. En la misma, cuestionó que el presidente Javier Milei haya promocionado en sus redes sociales el lanzamiento de la memecoin, que luego se desplomó y es investigada por estafa.

Al plantear dos posibilidades al respecto, señalando que la acción del presidente fue "no muy inteligente o corrupto", la exfuncionaria dejó abierta la posibilidad de que Milei supiera de antemano la maniobra.

Las explosivas declaraciones de Mondino se dan a pocas semanas de haber sido desplazada del Gobierno tras una votación de Argentina en la ONU que condenó el bloqueo económico a Cuba, una postura que iba en contra de la línea ideológica del presidente.

Su reaparición pública con una crítica de este calibre expone la feroz interna en el oficialismo y profundiza la crisis generada por el caso $LIBRA.

PERROS MUERTOS

La exministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, protagonizó una tensa entrevista con el periodista Mehdi Hasan para la cadena internacional Al Jazeera, donde no desmintió las versiones que indican que el presidente Javier Milei consulta a sus perros muertos como si fueran asesores.

Según informó Noticias Argentinas, ante la pregunta directa del periodista, "¿Podés nombrar algún otro líder mundial que consulte a sus perros?", la excanciller respondió con ironía: "Tal vez tienen un gato", pero en ningún momento negó la premisa sobre el mandatario argentino.

El periodista insistió, citando al economista y exasesor presidencial Carlos Rodríguez, quien había afirmado que el "desbalance mental de Milei se volvió evidente". Cuando Hasan le preguntó directamente a Mondino si creía que el presidente era mentalmente inestable, la exfuncionaria respondió con evasivas.

"Trabajé con ambos", dijo, y ante la presión del entrevistador, reconoció: "Carlos siempre tiene razón", aunque se negó a afirmar que Milei tenga problemas de estabilidad emocional.

El momento más incómodo llegó al final del intercambio, cuando Hasan la arrinconó: "¿Estás evitando preguntas muy simples? Milei no negó que consulta a sus perros. Vos tampoco lo hacés". Mondino, una vez más, eludió una definición y dejó abierta la polémica.

"ESTADO PEDOFILO"

Sin embargo, el momento más incómodo se produjo cuando el periodista Mehdi Hasan le leyó al aire una de las frases más controvertidas del mandatario: aquella en la que afirmó: "el Estado es el pedófilo en el jardín de infantes con los nenes encadenados y bañados en vaselina".

Tras leer la cita, el entrevistador le preguntó directamente a la exfuncionaria: "¿Cómo hizo para trabajar para este tipo?".

La primera reacción de Mondino fue intentar desviar la conversación hacia la economía. Sin embargo, ante la insistencia del periodista para que justificara "esa actitud" del presidente, la excanciller lanzó una respuesta que se viralizó de inmediato: "Bueno, pero no me voy a casar con él. No tiene que gustarme".