Una mujer fue aprehendida en la madrugada de este jueves en el barrio Ameghino Nuevo, luego de ser sorprendida intentando ingresar a una vivienda junto a un cómplice.

Quisieron ingresar por la fuerza a una vivienda del barrio Ameghino, en Km 3

En la madrugada de este jueves, alrededor de las 4:15 horas, personal policial de la Comisaría de General Enrique Mosconi intervino ante un hecho de daño y tentativa de ingreso forzado a una vivienda ubicada en calle Olegario Andrade al 500, en el barrio Ameghino Nuevo (Km 3).

El hecho fue advertido por el Centro de Monitoreo, que dio aviso a los efectivos tras observar la presencia de dos personas intentando ingresar a la propiedad. Al arribar al lugar, los uniformados encontraron a una mujer en actitud hostil en el exterior de la vivienda.

Tras dialogar con la propietaria, esta informó que la mujer, acompañada anteriormente por un hombre que ya no se encontraba en el sitio, le exigió dinero y pertenencias. Durante la confrontación, ambos rompieron el vidrio de la puerta de acceso.

La mujer, identificada por sus iniciales M.M.A., fue aprehendida en el lugar y quedó alojada en sede policial a la espera de la audiencia de control de detención, cuya fecha y horario serán definidos por la Oficina Judicial, a cargo de Agustina Huaiquil. La fiscal interviniente es Carolina Lovera.

En el lugar del hecho trabajó personal de Criminalística, que tomó registro fotográfico y documentó los daños ocasionados. La policía continúa con la investigación para dar con el segundo involucrado.