La exministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, cuestionó al presidente Javier Milei por compartir el enlace de una criptomoneda sin respaldo oficial. Afirmó que fue mal asesorado y deslizó fuertes sospechas sobre la maniobra.

Mondino sobre Milei y el caso $Libra: "O no es muy inteligente o es una especie de corrupto"

La excanciller Diana Mondino lanzó duras críticas al presidente Javier Milei por haber difundido en redes sociales un enlace vinculado a la criptomoneda $LIBRA. En declaraciones públicas, Mondino advirtió que el mandatario "no debió hacerlo" y sugirió que su accionar podría haber sido consecuencia de una deficiente asesoría o de intereses oscuros.

"Hay dos posibilidades con $LIBRA: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto", afirmó la exfuncionaria, quien hasta hace pocas semanas formaba parte del gabinete nacional.

Diana Mondino cuestionó que Javier Milei haya compartido el link de la criptomoneda, señaló que no debería haberlo hecho y dijo: "Alguien le debe haber contado y pensó que era buena idea". pic.twitter.com/zRXIa9af2k — Corta (@somoscorta) August 7, 2025

La publicación presidencial generó repercusiones en ámbitos políticos y financieros, al tratarse de un activo sin regulación oficial ni aval del Banco Central.

Mondino, que había sido desplazada de la Cancillería en medio de tensiones internas, expresó su preocupación por el impacto de este tipo de acciones en la credibilidad institucional y la transparencia gubernamental.