Mondino sobre Milei y el caso $Libra: "O no es muy inteligente o es una especie de corrupto"

La excanciller Diana Mondino lanzó duras críticas al presidente Javier Milei por haber difundido en redes sociales un enlace vinculado a la criptomoneda $LIBRA. En declaraciones públicas, Mondino advirtió que el mandatario "no debió hacerlo" y sugirió que su accionar podría haber sido consecuencia de una deficiente asesoría o de intereses oscuros.
"Hay dos posibilidades con $LIBRA: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto", afirmó la exfuncionaria, quien hasta hace pocas semanas formaba parte del gabinete nacional.
La publicación presidencial generó repercusiones en ámbitos políticos y financieros, al tratarse de un activo sin regulación oficial ni aval del Banco Central.
Mondino, que había sido desplazada de la Cancillería en medio de tensiones internas, expresó su preocupación por el impacto de este tipo de acciones en la credibilidad institucional y la transparencia gubernamental.