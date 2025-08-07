Milei arranca la campaña banalizando el "Nunca Más"

Con una puesta en escena provocadora y un mensaje que generó repudio por parte de organismos de derechos humanos, el presidente Javier Milei inició la campaña bonaerense de La Libertad Avanza en el corazón del conurbano.

Con una bandera que rezaba “Kirchnerismo Nunca Más”, Javier Milei lanzó formalmente la campaña electoral de La Libertad Avanza rumbo a las elecciones de octubre. La escena, cuidadosamente montada en el barrio Las Achiras de Villa Celina, municipio de La Matanza —bastión histórico del peronismo—, mostró al Presidente rodeado de sus principales candidatos y dirigentes provinciales. La imagen generó una fuerte polémica por el uso de una consigna histórica de los derechos humanos en clave electoral.

La frase “Nunca Más”, emblema del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y símbolo del rechazo al terrorismo de Estado, fue resignificada en la bandera libertaria como un mensaje contra el kirchnerismo, lo que fue interpretado como una banalización del pacto democrático y un ataque simbólico a la memoria colectiva construida tras la última dictadura militar. La reacción de organismos de derechos humanos no se hizo esperar y apuntó directamente contra el uso político de una expresión que representa el consenso democrático más profundo del país.

La actividad fue organizada por el comando libertario bonaerense, liderado por Sebastián Pareja, operador de confianza de Karina Milei en la provincia. En la puesta en escena estuvieron presentes los principales referentes de las ocho secciones electorales bonaerenses: Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava). También participaron el diputado y candidato José Luis Espert, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich —quien se perfila para competir en las elecciones nacionales—, el titular del PRO bonaerense Cristian Ritondo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El mensaje fue doble: por un lado, nacionalizar la campaña para llevar el discurso libertario más allá de su base en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por el otro, desafiar al kirchnerismo en su territorio simbólico, confrontando con sus banderas históricas y frivolizando luchas como la de memoria, verdad y justicia.

Según trascendió, la estrategia se definió en el congreso partidario realizado en Gonnet y se apoya en una encuesta interna encargada por Pareja, que relevó a más de 22 mil personas y arrojó como principales preocupaciones ciudadanas a la economía y la seguridad. Estos dos ejes estructuran el mensaje libertario de cara a las elecciones de septiembre, donde se renovará parte de la Legislatura bonaerense y se pondrá a prueba la adhesión al gobierno nacional en la provincia más poblada del país.

Un actor clave de la campaña es Maximiliano Bondarenko, excomisario y figura cercana a Patricia Bullrich, elegido como candidato en la Tercera Sección Electoral, donde el oficialismo buscará reforzar el discurso de “mano dura” en una zona de alta densidad electoral.

El lanzamiento se da en medio del cierre de alianzas a nivel nacional y de tensiones internas dentro del oficialismo, atravesado por la puja por las candidaturas y por el debate respecto al tono que debe adoptar el Presidente. Aunque Milei manifestó recientemente su intención de “bajar el tono” de la confrontación y enfocarse en “el debate de ideas”, su círculo más cercano aún no termina de alinearse con esa moderación.

En ese contexto, la imagen del mandatario desafiando al kirchnerismo desde el corazón del conurbano marca el tono de la campaña libertaria en Buenos Aires: provocación, despliegue territorial y un discurso anti-establishment con el que La Libertad Avanza busca consolidarse en el mapa político nacional.