La atosigó a mensajes, ella se asustó y lo denunció

Formalizan investigación contra un hombre por amenazas a su expareja en Sarmiento. La fiscalía lo acusa de haber hostigado e intimidado a la víctima.

En la ciudad de Sarmiento, el juez Alejandro Rosales resolvió formalizar la investigación penal preparatoria contra un hombre identificado como D.S., de 41 años, acusado de amenazar a su ex pareja en un contexto de violencia de género.

Durante la audiencia judicial, los representantes del Ministerio Público Fiscal, Tamara Bernardi y Bryan Mac Donald, expusieron los elementos reunidos en la investigación. Según detalló la fiscal Bernardi, el hecho ocurrió el domingo 15 pasado , cuando la víctima se encontraba en el Gimnasio Municipal “Néstor Kirchner”, participando de un evento por el aniversario de la localidad, en el marco de la denominada “Fiesta de los Sabores”.

Esa noche, cerca de las 23 horas, D.S. le envió mensajes de WhatsApp solicitándole que fuera a buscarlo a su domicilio, ya que deseaba asistir también a la celebración. Ante la falta de respuesta inmediata, el imputado comenzó a enviar nuevos mensajes con insultos y amenazas, lo que generó temor en la víctima.

La denunciante, según consta en la causa, sufrió episodios de ataques de pánico y se vio obligada a modificar su vida social a raíz de lo sucedido. Finalmente, decidió radicar la denuncia ante las autoridades.

La fiscalía solicitó un plazo de seis meses para llevar adelante la investigación y pidió acumular esta causa con otra que involucra al mismo imputado por el delito de desobediencia. La calificación legal provisoria es la de amenazas simples en contexto de violencia de género, en calidad de autor.

Por su parte, la representante del Ministerio de la Defensa Pública no formuló objeciones a los planteos de la parte acusadora. Con base en los elementos presentados, el juez Rosales autorizó la apertura de la investigación en los términos requeridos por la fiscalía.