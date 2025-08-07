Los investigadores creen que fue en venganza porque su mujer había decidido separarse. Alejandro Ruffo sigue internado en terapia intensiva y detenido por filicidio.

La peor sospecha sobre por qué un hombre mató a su hijo de 8 años

Quizá uno de los primeros casos de lo que se considera como femicidio vinculado fue el que cometió en 2011 Adalberto Cuello, que asesinó a Tomás Dameno Santillán (9), el hijo de su ex, para vengarse porque la mujer lo había dejado. Un año después, Adriana Cruz ahogó a su nene de 6 en un jacuzzi del country San Eliseo también para hacerle daño al que había sido su marido.

Ahora los investigadores del crimen de Enzo Jozquín (8) en Lomas de Zamora tienen la misma sospecha sobre por qué Alejandro Ruffo mató a su hijo menor.

Mientras, Ruffo, de 52 años, permanece internado en terapia intensiva e intubado en el hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, luego de que intentara suicidarse con un tajo de 10 centímetros en el flanco izquierdo de su abdomen.

“LA SEÑORA SE QUERIA SEPARAR”

La causa la investiga la fiscal Fabiola Juanatey, de la UFI N°2 de Lomas de Zamora, como homicidio agravado por el vínculo, filicidio, aunque las pericias psiquiátricas serán clave para determinar si comprendía la criminalidad de sus actos.

“El matrimonio venía con problemas de pareja y la señora se quería separar. No hay nada que indique que el sospechoso era psiquiátrico”, explicaron a Infobae fuentes con acceso al expediente cómo evolucionó la investigación con el correr de las horas. Incluso, la mamá de Joaquín Enzo tenía todo listo para dejar la casa familiar.

Por eso su desesperación este martes cuando llamó al 911 porque no podía comunicarse con su pareja, que estaba con el hijo de ambos de 8 años. Cuando los policías de la Bonaerense ingresaron a la casa familiar se encontraron con el horror: el hombre, de 52 años, ensangrentado en el living tras un intento de suicidio; y el niño, fallecido sobre la cama matrimonial.

Todo comenzó con el llamado al 911 de una mujer de 41 años, quien mientras estaba en su trabajo en la Ciudad de Buenos Aires no podía comunicarse con su pareja, con quien además tiene una hija de 20 años.

Por ello, la Policía Bonaerense fue hacia la casa familiar y, al entrar, hallaron al hombre y presunto asesino en “en el living, con manchas de sangre y una herida de arma blanca en el abdomen”, detallaron las fuentes del caso consultadas por este medio.

“Al recorrer por el interior de la vivienda, los policías ingresaron a la habitación matrimonial y, sobre la cama, encontraron al menor de 8 años”, completaron el cuadro trágico en el que Ruffo habría intentado quitarse la vida tras atacar al menor.

Fue el personal del SAME provincia el que constató que el niño estaba muerto. Y de inmediato se solicitó la presencia de la Policía Científica y se dio curso a la fiscal Juanatey sobre lo sucedido.

En tanto, el padre del menor y presunto homicida fue trasladado al Hospital Gandulfo, donde fue intervenido quirúrgicamente, ya que ingresó a ese centro de salud de Lomas de Zamora con “múltiples heridas cortantes en cuello, ambas muñecas y abdomen”, detallaron las fuentes médicas consultas.

Y agregaron que, a nivel abdominal, “presentaba una lesión de 10 centímetros en el blanco izquierdo, además tenía una lesión en una región del páncreas, por lo que se le realizó una pancretectomía distal con conservación esplénica”.

Luego de la intervención, lo trasladaron a la unidad de cuidados intensivos con custodia policial.

CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

Fue la mamá de la víctima y la esposa del imputado por el filicidio quien refirió que Alejandro R. "tiene problemas de salud mental“, en base a lo que confirmaron las fuentes con acceso al expediente. Aunque no estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Sí no estaba de acuerdo con la separación.

Según los registros oficiales, el ahora detenido trabaja en un colegio privado y bilingüe de la zona de Banfield Este y, previamente, había sido empleado de la Municipalidad de Lomas de Zamora y de una de las firmas productoras de acero más importantes, que a su vez ofrece servicios mundiales de ingeniería, entre otros. En sus redes sociales abundan las fotos con su hijo.