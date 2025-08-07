Dura condena en San Luis a un hombre por viralizar un video íntimo de su exnovia

El condenado se defendió atacando a la víctima: "La persona que hizo las denuncias terminó consiguiendo trabajo en el Estado, exposición pública y poder gracias al escándalo. Mientras a mí me destruían, ella ascendía".

La Justicia de San Luis condenó a Diego Oliveri por viralizar una grabación íntima de Gabriela Fernández Aberastain, su expareja, sin su permiso. La investigación estableció que el video había sido mandado por Aberastain a Oliveri durante su vínculo, y que, después de la ruptura, él la compartió en redes sociales y páginas web.

Oliveri deberá cumplir dos años y tres meses de prisión efectiva, mientras que su expareja, Tatiana Yacarini (sospechosa de ayudarlo a difundir este material), le dio una reparación económica a la víctima, se disculpó y fue absuelta. El abogado querellante, Santiago Olivera Aguirre, explicó: "Yacarini pidió perdón, se quebró y dijo que era víctima de la manipulación y de la violencia psicológica de él”.

Tras conocerse el fallo, el condenado fue llevado al penal del Servicio Penitenciario Provincial. “Es una sentencia histórica, sin precedentes”, aseguró Olivera Aguirre, celebrando la sentencia.

El debate oral se realizó en tres audiencias y estuvo a cargo del juez Ariel Gustavo Parrillis. Oliveri y Yacarini estaban acusados de “amenazas, difusión de material íntimo y desobediencia judicial”.

Cómo fue el caso de sextorsión en San Luis

Oliveri y Yacarini fueron acusados de viralizar el material durante la cuarentena del Covid-19, más específicamente, en abril de 2020. Las imágenes habían sido filmadas el año anterior, cuando el hombre todavía era pareja de Aberastain. “Me empezó a hostigar para que volviera con él. Me decía que iba a mandarle todo (por los videos) a la mujer, que es mala y los iba a difundir”, reveló la víctima en TN.

Aberastain, de 41 años, descubrió que sus grabaciones íntimas se habían viralizado cuando a Ulises, su hijo de 9 años, le llegó un mensaje anónimo a su cuenta de Instagram que decía: “Abrilo”. El nene no vio el video porque su madre había recibido una notificación en su celular. “Tenía control parental y me salió al toque. Gracias a Dios no lo vio”, subrayó la mujer.

Frente a esta situación, Aberastain realizó la denuncia penal correspondiente. “Después de que hago la demanda, él le echó la culpa a la mujer que dijo que le robó el video del teléfono y empezó una guerra entre ellos. Se echaron la culpa, fue producto de la mente macabra de ellos. Era una saña para que la gente se burle de mí”, afirmó la víctima. Y rememoró que, por todo lo que estaba ocurriendo, le sugirieron que sacara a su hijo de la escuela “porque era una vergüenza” que la vean tras la viralización de su grabación íntima.

La defensa de Diego Oliveri

Oliveri, de 48 años, habló con TN y aseguró que “no todo lo que se dijo fue cierto. El video que se usó para juzgarme no lo grabé, no fue en mi casa y fue difundido mucho antes de cualquier denuncia. Hay agresiones de su parte que están filmadas. Hay hechos que nadie quiso ver”.

Y luego afirmó que el video “fue grabado de forma casera por ella misma en la casa de su actual pareja. Todo lo que vino después tomó un rumbo mediático que no busqué ni provoqué, y que claramente responde a otros intereses. No me corresponde a mí decir cuáles, pero creo que es evidente hacia dónde apunta todo esto”.

Oliveri acusó a su ex de beneficiarse del escándalo: “La persona que hizo las denuncias terminó consiguiendo trabajo en el Estado, exposición pública y poder gracias al escándalo. Mientras a mí me destruían, ella ascendía”.