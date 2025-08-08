Gabriela Cerruti: "Me enamoré; casado o puto"

La exvocera mostró el momento en que le hacía una revelación sentimental a un contacto, quien enseguida le respondió con una negativa.

Alejada de la política tras su paso como vocera del Gobierno de Alberto Fernández, la también periodista Gabriela Cerruti se encuentra abocada a la escritura, pero este jueves sorprendió a sus seguidores al compartir un chat privado hablando sobre un hombre.

La exfuncionaria desde hace un tiempo, acostumbra a usar sus redes sociales para publicar contenido sobre sus libros, como abstrayéndose de la coyuntura actual. Pero esta vez en sus historias de Instagram aportó un fragmento de una conversación de WhatsApp, sobre temas personales, que no tardó en volverse viral.

"Un día más en la vida de una porteña progre de 50 y pico", aportó Cerruti como mensaje, sobre el chat en cuestión que parece ser una captura de su interlocutora, ya que se observa su nombre en el lugar del contacto.

En la conversación, la exvocera hace una confesión sentimental. "Me enamoré", afirma, para luego consultarle a su contacto: "¿Casado o puto?", como dando a entender que sus candidatos siempre tienen algún impedimento.

"Me da puto, pero te averiguo", le respondieron. Al rato le confirmaron que "es puto", junto a un emoji de tristeza.