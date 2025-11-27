El nene fue encontrado sin supervisión mientras se metía en los piletones de una plaza de Santa Fe. Una vecina alertó a la policía y quedó bajo resguardo estatal. La Justicia intenta reconstruir cómo llegó al lugar.

Hallan a un niño solo en una plaza y detienen a su madre: investigan un abandono

La mañana transcurría con normalidad en la plaza del Palomar, en Santa Fe, hasta que una vecina advirtió una escena inquietante: un nene de siete años se zambullía en los piletones sin que ningún adulto estuviera a su lado. Eran cerca de las 11 cuando la mujer decidió avisar a un móvil policial que patrullaba la zona de La Rioja y Rivadavia.

Los agentes confirmaron rápidamente que el chico estaba solo. Lo asistieron, lo retiraron del sector de juegos acuáticos y lo trasladaron al área local de Niñez, donde quedó bajo protección. El menor, que tiene síndrome de Down, se encontraba en buen estado, aunque asustado, según informaron fuentes del operativo.

Minutos antes, el padre del niño había radicado una denuncia por averiguación de paradero, razón por la cual otra comisión policial ya se dirigía a la plaza. Ese dato cambió el panorama de la intervención: la fiscal Carolina Parodi ordenó la detención de la madre, mientras se intenta establecer si hubo abandono y en qué circunstancias el niño llegó solo al espacio público.

Por estas horas, el menor continúa bajo cuidado estatal. La investigación quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación, que analiza medidas de protección y busca determinar responsabilidades penales.