Detienen al abogado Payarola por estafa a Gonzalo Montiel por 700 mil dólares

El letrado, conocido por haber representado a figuras del espectáculo y del deporte, fue arrestado en Beccar tras una serie de allanamientos en una causa que reúne seis denuncias. Entre ellas, la acusación de haber sustraído 700 mil dólares al futbolista Gonzalo Montiel.

El abogado Nicolás Payarola fue detenido este jueves en el marco de una causa que lo investiga por presuntas maniobras de estafa, administración fraudulenta y lavado de activos. La detención se concretó durante un operativo realizado en su domicilio de Beccar, partido de San Isidro, mientras que otro allanamiento se llevó adelante en una vivienda de Nordelta.

Las diligencias, ordenadas por el fiscal Cosme Iribarren de la UFI de Benavidez y autorizadas por el Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro, permitieron secuestrar documentación relevante para la causa, dispositivos electrónicos y teléfonos celulares. La medida se tomó luego de meses de investigación y la unificación de seis denuncias que apuntan a un mismo patrón de maniobras irregulares.

Payarola, quien a mediados de 2024 había conseguido una eximición de prisión al abonar una fianza de 40 millones de pesos, vio revocado ese beneficio. Su situación se agravó tras el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que, el 6 de octubre, confirmó su procesamiento.

Ese pronunciamiento se apoyó especialmente en la denuncia presentada por Juan Montiel, padre del futbolista de River y la Selección Argentina, Gonzalo Montiel. Según la acusación, el jugador habría entregado 700 mil dólares a su entonces abogado para un proyecto inmobiliario que jamás se concretó. La Cámara también dictó un embargo de 810 millones de pesos sobre los bienes del letrado.

Además, en el expediente figura que Payarola intentó compensar a la familia Montiel ofreciéndole un campo de 132 hectáreas en La Pampa, propiedad de otro cliente que denunciaba haber sido víctima de una maniobra similar.

La causa avanza ahora con el abogado detenido y con nuevas evidencias bajo análisis, mientras la Justicia busca determinar el alcance real de las presuntas estafas atribuidas al letrado.