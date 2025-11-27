En La Loma, detienen a otro ladrón de perfumes

Fue en la tarde de este jueves en la Farmacia Social de avenida Rivadavia. El sospechoso fue interceptado por la policía a pocos metros del local con dos perfumes ocultos entre sus prendas.

Este jueves, alrededor de las 16 horas, personal de la Comisaría Seccional Segunda intervino en la Farmacia Social ubicada en avenida Rivadavia 1586, luego de que el Centro de Monitoreo alertara sobre el robo de artículos de las góndolas por parte de un hombre que se dio a la fuga por la misma avenida en dirección a Alsina.

Al arribar al lugar y recorrer las inmediaciones, los efectivos lograron identificar a un individuo cuyas características coincidían con las informadas. El sospechoso fue localizado en la esquina de las avenidas Rivadavia y Alsina. Al advertir la presencia policial, intentó escapar, pero fue aprehendido a pocos metros.

Durante la requisa, los agentes constataron que llevaba ocultos entre sus prendas dos perfumes marca Kevin Black, valuados en 22.000 pesos cada uno.

El detenido, identificado como A.M.E., de 28 años, quedó alojado en la dependencia policial a la espera de la audiencia de control de detención.