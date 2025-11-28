La SCPL confirmó que este viernes y sábado se interrumpirá el suministro de agua en distintos sectores de la ciudad para recomponer las reservas.

Otro fin de semana con corte de agua hasta el domingo

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) anunció un nuevo corte programado de agua en Comodoro Rivadavia con el fin de recuperar las reservas del sistema en Puesto La Mata.

Según detallaron, este viernes 28 de noviembre, desde las 18 horas y por un lapso de 24 horas, el suministro estará interrumpido en Zona Norte. En tanto, mañana sábado 29 de noviembre, también desde las 18 horas y por 24 horas, el corte afectará a las zonas Sur y Central de la ciudad.

Desde el área de Saneamiento recordaron que estos cortes suelen programarse en verano debido al incremento significativo del consumo residencial. “El Sistema Acueductos mantiene un caudal constante durante todo el año, excepto ante situaciones extraordinarias como turbiedad o averías. Lo que cambia es el nivel de consumo”, precisaron.

Durante la temporada estival, la demanda supera la capacidad del sistema y obliga a interrumpir el servicio de manera programada para equilibrar las reservas. En invierno, en cambio, el consumo disminuye y permite sostener el suministro con normalidad.

La SCPL reiteró la importancia del uso responsable del recurso hídrico. “El uso responsable del agua no es una opción, es una necesidad. Cuidemos cada gota”, enfatizaron.