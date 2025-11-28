Micro con turistas argentinos fue asaltado en Chile en una violenta emboscada

Un contingente de 60 mendocinos fue interceptado en la Región Metropolitana por una banda armada que tomó control del colectivo y despojó a los pasajeros de dinero y electrónicos. Varios quedaron sin documentos para regresar.

Un grupo de al menos 60 turistas argentinos, en su mayoría de la provincia de Mendoza, sufrió un violento asalto en la madrugada de este jueves mientras viajaba rumbo a Estación Central, en Chile, para realizar un tour de compras. El colectivo fue emboscado en plena ruta, minutos después de ingresar al país por el Paso Los Libertadores, y quedó bajo el control de una banda armada que actuó con extrema violencia.

Según información policial, el ataque ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, a la altura de la cuesta Chacabuco, cuando dos vehículos cerraron el paso del micro. Desde esos autos descendieron al menos cinco delincuentes encapuchados y armados, quienes obligaron al chofer a mantener la marcha a baja velocidad —unos 40 km/h— mientras subían al vehículo para robar a los pasajeros. El relato de las víctimas indicó que, durante el asalto, los asaltantes revisaron ambos pisos del colectivo y se llevaron celulares, mochilas, dinero y aparatos electrónicos. El balance inicial señala que al menos 28 turistas fueron directamente despojados de sus pertenencias.

Tomás, uno de los pasajeros, aseguró que la maniobra comenzó cuando un vehículo se colocó junto al micro y simuló alertar sobre una rueda pinchada. El chofer detuvo la marcha para verificar el supuesto desperfecto y, en ese momento, otros tres autos rodearon al colectivo. “Golpearon al chofer, subieron armados y empezaron a apuntarle a la gente”, relató. El joven explicó que pudo evitar el robo al esconder su celular debajo del asiento apenas vio subir a los agresores.

El conductor también brindó su testimonio y señaló que la banda actuó de manera coordinada y violenta. Relató que tanto él como su acompañante fueron amenazados y golpeados, mientras los delincuentes seleccionaban los objetos de valor para guardarlos en mochilas. Según su percepción, los asaltantes no serían chilenos, sino venezolanos y colombianos, por el acento con el que se comunicaban.

El ataque, que duró entre 15 y 20 minutos, dejó a muchos turistas sin documentos, lo que obliga a la intervención del Consulado argentino para regularizar la situación de quienes no pueden regresar. Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon en los mismos vehículos en los que habían llegado. Carabineros continúa investigando la ruta de fuga y el posible origen de la banda.

