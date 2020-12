Confusión para algunos que buscan vacacionar en Chubut

Si una persona que reside en Chubut desea visitar Puerto Madryn, solo deberá presentar su DNI. Pero si el visitante es de otra provincia deberá contar con la aplicación CuidAR, el permiso de circulación provincial, la reserva de un alojamiento habilitado o los datos de un familiar donde se va alojar. También será necesario una obra social o prepaga que tenga cobertura en Chubut o un seguro de COVID-19.

“Pido el favor de que esta noticia sea más profunda, dado que existen muchas fallas desde Provincia para poder ingresar. Como primer punto, la página que cuelgan en la noticia no se encuentra en funcionamiento, por lo que nadie podrá gestionar su permiso desde ahí”, sostiene alguien que pretende venir a vacacionar a Chubut.

Además, existe otra página –afirma- que no se encuentra fácilmente (http://ingresoprovincia.chubut.gov.ar/personal.php#), la cual “te permite gestionar el permiso y tiene los siguientes problemas: es redundante porque repite lo mismo que el Cuidar, demora mucho, tengo mi ejemplo de más de 4 días de espera cuando en general los permisos rondan las 72 horas máximo. El sistema no te entrega un correo de gestión en trámite, por lo que si el permiso no te llegó, no tenes respaldo del trámite y como en Arroyo Verde no tenes conectividad no saben decirte si es o no es así y solo pueden exigir el permiso impreso, que en caso de no tenerlo te hacen volver hasta Sierra Grande”.

Otro potencial turista califica de “deficiente” el sistema porque “si seleccionas que viajas por turismo desde otra provincia, en el siguiente paso te da error. Si seleccionas que viajas por motivo personal, o por turismo pero sos residente de la provincia, podes avanzar. Así y todo, llevo más de 48 horas esperando; no recibí ninguna constancia de permiso en trámite y no puedo cancelar, modificar ni volver a iniciar el trámite. Y por supuesto nadie responde en las pocas vías de contacto ofrecidas”.

LOS REQUISITOS

La aplicación CuidAr, cobertura médica y un alojamiento reservado son algunas de las exigencias que implementó el gobierno de Chubut, aclarando que los requerimientos pueden variar de una ciudad a otra.

Según la información recopilada por El Patagónico, un ciudadano que tenga residencia en otra provincia debe contar con la aplicación CuidAr en su teléfono celular, tramitar el certificado Verano (que también se puede realizar en la aplicación CuidAr), una cobertura médica con vigencia en Chubut (puede ser una obra social o prepaga que tenga alcance en la localidad que desea visitar) o un seguro COVID-19 (disponible en diferentes agencias de turismo o aseguradoras), el permiso de circulación en la provincia (que se puede descargar en http://www.seguridad2.chubut.gov.ar) y la reserva o dirección de un alojamiento.

Si el ciudadano reside en Chubut tendrá que considerar diferentes puntos para trasladarse dentro de la provincia. En Comodoro se pide la aplicación CuidAR, el certificado Verano, la reserva de dónde se quedará y una cobertura médica o un seguro COVID-19. Esto es para que las autoridades sanitarias puedan tener una trazabilidad de los turistas que ingresan y llevar un registro de la población.

Los mismos requisitos se solicitan para Esquel, pero con la salvedad que se realizan testeos rápidos de temperatura y olfato para los visitantes que llegan por tierra o aire. Si una persona desea pasar una noche para descansar en Esquel y luego continuar con su viaje a otra localidad deberá cumplir con los mismos requisitos.

Sin embargo, los residentes de la Comarca Andina (Esquel, Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén, Epuyén, Cholila, Trevelín, Corcovado, Cerro Cóndor, Carrenleufú, Paso de Indios, Tecka, Paso de Indios y Gualjaina) solo necesitan su DNI para transitar por esa región.