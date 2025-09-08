El Juzgado de Familia de Trelew y la Dirección General de Adopciones de Chubut lanzan una convocatoria para encontrar una familia que pueda brindar un hogar y afecto a un adolescente que cursa quinto año del secundario.

Convocan a familias para la adopción de un adolescente de 16 años

El Juzgado de Familia N°1 de Trelew, en conjunto con la Dirección General de Adopciones de Chubut, ha emitido una convocatoria pública para encontrar un entorno familiar para un joven de 16 años. El llamado está dirigido a personas o familias que deseen adoptar o, en su defecto, constituirse como "referentes afectivos".

El adolescente, que actualmente se encuentra cursando quinto año de la escuela secundaria, necesita una familia que pueda ofrecerle la contención y el cuidado necesarios para su desarrollo integral. Las autoridades buscan un hogar que le permita fortalecer su confianza personal y seguir creciendo en un entorno de afecto y seguridad.

Desde el juzgado, se subrayó que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del Estado provincial para garantizar los derechos afectivos y familiares de los adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Aquellos interesados en brindar un hogar al joven o en conocer más detalles sobre el proceso de adopción, pueden contactarse con las autoridades pertinentes.