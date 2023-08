Cristhian Nieves irá a juicio por jurados por matar a su primo

Este lunes se realizó la audiencia preliminar intermedia por el crimen de Kevin Alejandro Nieves, de 17 años, quien fue baleado en el barrio Quirno Costa de Comodoro Rivadavia el 9 de marzo del 2022. El único acusado es su primo Cristhian Axel Nieves, quien conducía un Chevrolet Corsa rojo desde el que disparó contra la víctima y su acompañante, que circulaban en una moto.

La jueza penal Daniela Arcuri presidió la audiencia, en la que el fiscal general Juan Carlos Caperochipi y la funcionaria de fiscalía Jazmín Abraham presentaron la acusación del hecho y solicitaron que se eleve la causa a juicio por jurados. Según la fiscalía, Cristhian Axel Nieves es el autor del homicidio agravado por el uso de arma de fuego, que tiene una pena mínima de 14 años de prisión.

La defensa del imputado, ejercida por el abogado particular Sergio Romero, no objetó el relato del hecho ni la calificación jurídica, pero planteó la “teoría negativa del caso”, es decir que su asistido no fue el autor del disparo que mató a Kevin Nieves. El defensor argumentó que la prueba indiciaria recolectada por la fiscalía no es suficiente para sostener la responsabilidad penal de su cliente.

La jueza Arcuri rechazó el planteo de sobreseimiento de la defensa y elevó la causa a juicio por jurados. Además, mantuvo la prisión preventiva de Cristhian Nieves por tres meses más, debido al riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.

El crimen de Kevin Nieves conmocionó a la ciudad de Comodoro Rivadavia y generó reclamos de justicia por parte de su familia y amigos. Según se supo, el hecho habría sido motivado por un conflicto familiar entre los primos que se originó por una disputa por una herencia.