Cúneo entregó a los chechenos una foto de Martin

En medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, el periodista Christian Martín, quien se encuentra cubriendo el conflicto bélico, fue comparado con su colega Santiago Cúneo y eso lo enfureció.

Un seguidor le dijo al cronista que tenía un gran parecido a Santiago Cúneo, otro periodista y empresario del famoso programa "Uno más Uno Tres". Ante la comparación Martin lo atacó: "Cuando vaya a Buenos Aires, no sé si vive en Buenos Aires, lo vamos a ir a visitar. Ese tipo no trabaja en ningún canal serio, creo, ¿no? Es un gordo bocón que no le da el cerebro. Es envidia porque a él le va mal y a mí me va bien".

Por su parte Cúneo no dudo en responder con un armamento pesado: "Primero voy a mostrar quién sos, gordo idiota, cagón, maricón, estúpido, tarado, traidor a la patria, inglés de mierda que se hace llamar vikingo. ¿Sabés qué? Chupame la p....boludo, acá somos todos criollos".

Además, Cúneo redobló la apuesta y lo citó a pelear: "Vos sos un gorila con cerebro de maní, que si no te dejás romper el culo y llenar la cabeza con lo que te dicen que digas, no tenés para comer, soquete. Primero sobreviví a la misión que te dieron de ir a cubrir desde el lado de Polonia la guerra. Si te dan los huevos pelotudo, cruzá que yo ya entregué tu foto a las fuerzas chechenas".