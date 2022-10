Daniela apuró a Thiago en Gran Hermano: "Te pongo el forro"

En Gran Hermano se viven momentos de absoluta tensión e incomodidad. En las últimas horas, Daniela Celis le hizo un fuerte reclamo a Thiago Medina, uno de los concursantes más queridos del programa emitido por Telefe, con un sorpresivo comentario.

Durante la transmisión del pasado domingo, en el canal de las tres pelotitas mostraron el disgusto del joven con la oriunda de Moreno (Provincia de Buenos Aires) por la confusión que le genera la relación que llevan. "Ya arreglamos que somos amigos, pero que no me venga a romper las pelotas. Me mira y se va para otro lado. Estamos re bien, me dice para ser amigos, le digo que sí y después se hace la celosa. Me hacen confundir esas cosas", señaló.

De acuerdo a un video, Thiago y Daniela se bañaron juntos y se mostraron muy apegados. Y para colmo, luego de que tuviera lugar la gala en la que Martina quedó eliminada, la mujer de 26 años se acercó a la cama en la que estaba acostado el joven y le planteó qué es lo que le molesta del vínculo que vienen teniendo en GH.

Daniela: "No puede terminar de hablar conmigo que salta de cama en cama".

Thiago: "¿A dónde estoy saltando de cama en cama? Estoy acá. ¿Te molesta que esté durmiendo con otra?".

Daniela: "Para nada, cogete con otra si querés. Te aplaudo, te paso el forro si querés. Te lo pongo. No tengo ningún problema. Me molesta, no el hecho de que estés con otras personas o mujeres, pero sí el hecho de que te abrazan todos y que cuando voy yo me esquivás. Me parece que tenés algo personal conmigo".

Thiago: "¿Dónde te esquivé? Ayer estuvimos acostados hasta las 3 de la mañana. Hoy estuvimos todo el día juntos".