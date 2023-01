De qué trabaja Carolina Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico

Nicolás Tagliafico fue uno de los jugadores que más se destacó en la final de la Copa del Mundo contra Francia en donde la Selección se consagró campeona, por eso, desde entonces su perfil público subió a niveles impensados. Como así también el de su círculo íntimo. Carolina Calvagni, su esposa, se convirtió en una de las mayores celebridades de los últimos días, luego que se supiera de su boda, el cuál al darse luego de la final del mundo se convirtió en uno de los eventos más comentados. Esto hizo que mucha gente empezara a interesarse aún más por su día a día.

“Nos casamos el año pasado, pero este año hacemos la fiesta, la boda”, anunció Caro antes del Mundial y agregó al anuncio: “El 27 de diciembre se cumple un año y el 27 de este año nos casamos con anillo, vestido, fiesta, todo”.

Todavía en ese momento no sabía que Tagliafico iba a tener en honor de ser uno de los campeones del mundo. “Una boda soñada, la película de nuestras vidas comenzó hace 8 años, viviendo momentos únicos e inolvidables”, escribió él en sus redes sociales luego de la fiesta antes de agregar: “Siempre me seguiste y me apoyaste, estuviste en todos los momentos malos y buenos que tuve. Y en una noche soñada, me di cuenta lo valioso que es tenerte, porque pase lo que pase, vas a estar ahí. Te amo”.

Muchos gracias a eso conocieron a Caro Calvagni, sin embargo, ella ya era bastante famosa en las redes sociales (actualmente tiene más de 670 mil seguidores en su cuenta de Instagram). Y es con ellas que la esposa de Nicolás Tagliafico trabaja, ya que es una fitfluencer, es decir una influencer del mundo del deporte y la buena alimentación.

Tanto es así, que hasta hizo varias colaboraciones con figuras del mismo rubro, como por ejemplo Jésica Cirio. El último video de ellas dos juntas mostraron varios ejercicios para hacer en casa. “Les traemos este entrenamiento, en donde vas a trabajar tu core y tus piernas como nunca. Les aseguro que es más difícil de lo que se ve. ¿Se animan a hacerla?”, propusieron.