Luciana Salazar le contestó al diputado nacional Fernando Iglesias. Además, confirmó que tuvo coronavirus en Miami, al igual que su ex Martín Redrado.

"Decime tontita que me excita"

Luciana Salazar volvió a generar revuelo con sus tuits de índole política. “Me dicen que con mucha inteligencia un país muy poderoso le está pasando facturita al gobierno”, publicó la modelo en su cuenta de Twitter. Y como era de prever, las respuestas no tardaron en llegar. Esta vez quien la cruzó por redes sociales fue Fernando Iglesias, diputado nacional por Cambiemos.

“Si era con mucha inteligencia, no te preocupes. No hablaban de vos, Luciana”, le contestó con tono irónico el legislador que hace unos años también había tenido un entredicho de este tipo con la ex pareja de Martín Redrado.

Siempre con enigmáticos, silencios sospechosos e información contundente que preocupa a más de un político, Luli no se quedó callada y le contestó a Iglesias. “Cómo te calientan mis tweets Fernandito. Que me subestime un diputado tan mediocre como vos es un halago. Decime tontita que me excita”, escribió la modelo a modo de respuesta, y así subió la apuesta, para que los comentarios, a favor de uno y de otro, se multiplicaran en la red del pajarito.

Decidido a finalizar el cruce, el diputado referente de Cambiemos no quedó mudo. “Puede ser. Es lo único que me calienta de vos. Y tampoco son tuyos”, le contestó a Luli el profesor de educación física que integra el Congreso de la Nación. Fue para dar por terminada una disputa muy subida de tono y con agresiones sexistas de todo tipo, aunque siempre apelando a la ironía.