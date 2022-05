Desaprobó 25 veces el examen de ingreso de una universidad, pero seguirá intentándolo

El examen para ingresar a la Universidad de Sichuan es uno de los más difíciles del mundo, sin embargo, Liang Shi aseguró que no parará hasta aprobarlo.

Probablemente, un 99% de la población se rendiría a la tercera o cuarta vez que reprueba un examen de ingreso para alguna universidad. Sin embargo, Liang Shi vino a demostrar que la esperanza es lo último que se pierde, y no planea rendirse hasta lograr su objetivo.

A sus 55 años, Liang se encuentra persiguiendo su gran sueño: entrar a la prestigiosa Universidad de Sichuan. Luego haber desaprobado 25 veces el examen de ingreso, el hombre no baja los brazos y aseguró que planea intentarlo las veces que sean necesarias.

“Acabo de cumplir 55 años y todavía soy joven. Hasta ahora no tengo problemas para aprender historia y geografía. Si puedo ingresar a una universidad que me guste, terminaré con esta 'Larga Marcha' de gaokao e iré a la universidad", declaró el hombre a la prensa local de Chengdu.

"Gaoko" es el nombre que lleva el examen para ingresar a dicha universidad, el cual es temido por todos en China, debido a su enorme complejidad. Solo 2 de cada 5 personas logran acceder a la universidad por la gran dificultad que presenta, sumado a que cuenta con cupos limitados.

"Continuaré tomando el gaokao hasta que sea obvio que mi sueño no se puede realizar”, indicó el protagonista de esta loable historia.

Desde hace años que está buscando cumplir su gran sueño

El sueño de Liang Shi viene desde que era un adolescente, y desde hace muchísimos años que se encuentra intentando ingresar a la Universidad de Sichuan.

Fue allá por el año 1983, cuando el hombre se presentó por primera vez al examen de ingresantes. Luego vinieron 24 intentos más, y ahora, se encuentra estudiando para el intento número 26.

Lo cierto es que hubo un tiempo en el que no pudo presentarse al "gaoko" debido a su edad, ya que antes, Chengdu, la capital de la provincia china de Sichuan, contaba con ciertas políticas restrictivas, que no permitían que se postulen aquellos que eran mayores a 25 años, o que no estén solteros.

La perseverancia de Liang no viene por el lado de la necesidad, puesto que, es dueño de una exitosa empresa de materiales para construcción.

En algunas oportunidades, el hombre de 55 años declaró que no busca entrar a la universidad por una cuestión de dinero, ya que tiene suficiente, sino que su ilusión está relacionada con una insatisfacción personal y una necesidad de sentirse completamente realizado.

Conocido por algunos como "el Rey del gaoko", Liang continúa compitiendo con millones de jóvenes estudiantes para conseguir su lugar en una de las universidades más difíciles a nivel mundial.

