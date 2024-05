Diana Mondino dijo que "los chinos son todos iguales"

Autora de citas memorables como “si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos, es tu elección”, en alusión al matrimonio igualitario; o deslizando que bancos y Ansés daban créditos a jubilados "que están arriba de no sé cuántos años y es seguro que se van a morir", la canciller Diana Mondino volvió a convertirse este jueves en "tendencia" en redes sociales, por otra cita que quedará seguramente en los manuales de diplomacia cuando se recuerde su gestión. Fue en una entrevista que le hizo el diario Clarín en París, donde llegaron por el tema OCDE junto al secretario de Finanzas Pablo Quirno, procedentes de China.

Venían de no lograr que se extienda el swap de casi 5 mil millones de dólares que vence en junio, y en la charla con Clarín, al referirse a temas vinculados la base china en el sur, Mondino señaló que no hubo resultados concretos en la inspección, porque "los que fueron no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales”.

Obviamente, ante tal "mondinada", las redes fueron lapidarias, obligando a la legión que se encarga de la comunicación oficialista a tener que intentar algún "control de daños", no tanto por las redes en sí, sino porque la locuacidad de Mondino puede irritar todavía más la relación con China, ya entre algodones luego que el presidente Javier Milei disparara que "jamás hará negocios con comunistas", o tildando al régimen del PC de "asesino". Y cada nueva frase libertaria sigue poniendo a prueba la milenaria paciencia china.

"El Swap chino que salvó al gobierno de Alberto Fernández será pagado", agregó Mondino en la entrevista, admitiendo el escaso éxito de las gestiones que intentaron junto a Quirno y Bausili en Beijing, pero fue esa frase de "todos iguales" la que la convirtió en tendencia, y aquí van algunos de esos posteos, lapidando la curiosa "diplomacia libertaria".

Queda ver si Mondino hace comentarios sobre el tema, si ensaya explicaciones o disculpas, o si apela al manual libertario de criticar al periodismo, en este caso María Laura Avignolo, profesional de larga trayectoria y corresponsal de Clarín en Europa. Hasta las 22 solo había retuiteado mensajes que destacaban la importancia de su discurso en el proceso de ingreso que Argentina está siguiendo para ingresar a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

Embed Tiene razón Diana Mondino, los chinos son todos iguales: del primero al último la mean todos. pic.twitter.com/EUPtDc7n3S — Marxista Filoperonista (@arrabaleiro) May 2, 2024

Embed Lo peor de todo es que si la sacan a Mondino son capaces de poner a la limones — JuanMa (@JuanMalEstevez) May 2, 2024

Embed Jajajajajajaja la paciencia que nos tienen los chinos es IMPRESIONANTE.

A otros ya les hubiese metido un bombazo https://t.co/7HNoKgkUNI — JuanMa (@JuanMalEstevez) May 2, 2024

Embed Que quemo que es Mondino. — HORACIO GABRIEL (@Orkodebien) May 3, 2024