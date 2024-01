Dictan otra cautelar contra la reforma laboral de Milei

En las primeras cuatro semanas de gobierno, Javier Milei planteó drásticas y fuertes medidas de ajuste, un mega DNU y un proyecto conocido como "Ley Ómnibus" para desregular la economía y también reducir el Estado en diferentes áreas. Sin embargo, el presidente se encontró con trabas por parte del Congreso, el Poder Judicial y las miles de personas que marcharon en las calles del país. Para esta semana, el Gobierno de La Libertad Avanza reprogramó su reunión con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para discutir un nuevo acuerdo por la deuda externa.

Este lunes Silvia Garzini, una jueza de primera instancia del fuero laboral, hizo lugar a una medida cautelar pedida por la Federación Única de Viajantes de Comercio de Argentina (FUVA) y ordenó frenar el capítulo laboral del DNU que desregula la economía. Lo mismo había hecho, en dos ocasiones, la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo.

“Hacer lugar a la medida cautelar pretendida y, en consecuencia, suspender preventivamente la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV -Trabajo- del decreto de necesidad y urgencia No 70/2023, titulo que incluye la derogacion de la ley 14.546, en cuanto afecta a los trabajadores representados por la entidad gremial requirente, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presente actuaciones”, dice la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

La FUVA planteó en su amparo varias objeciones contra el DNU 70: “1) no reune ninguna de las exigencias del articulo 99, inciso 3) de la Constitucion Nacional, 2) implica una ilegitima asuncion de potestades legislativas, 3) no se configura ningun supuesto objetivo de “necesidad y urgencia”, y 4) no existe imposibilidad alguna de que se reuna el Congreso, y prueba cabal es que el propio Poder Ejecutivo, convoco a sesiones extraordinarias; y que, ademas, en el caso particular de la ley 14.546, es invalido como acto juridico y administrativo, ya que carece de fundamento propio”.

Puntualmente, la entidad cuestiona la eliminacion de una categoria de trabajadores como son los viajantes vendedores, lo que denomina “un retroceso sustancial en el universo protegido por la tutela laboral, y en los niveles de proteccion, y, en inescindible vinculacion, un menoscabo mayusculo de los medios de autotutela, de accion colectiva y de debilitamiento del sujeto sindical”.