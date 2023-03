Diputados aprobó la moratoria previsional

Por mayoría, la Cámara de Diputados de la Nación le dio sanción definitiva al proyecto de ley de moratoria previsional, en la última jornada del período de sesiones extraordinarias. En la sesión, en la que también se debatía el proyecto de digitalización de las historias clínicas, el Frente de Todos (FdT) consiguió el quórum con el apoyo de bloques minoritarios e intermedios.

Juntos por el Cambio se había negado al tratamiento del temario de la última sesión extraordinaria, argumentando que no iban a tratar ningún otro tema mientras el oficialismo no clausure el análisis del juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, bajaron al recinto cuando la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, anunció que se había conseguido el quórum necesario.

El oficialismo y otros bloques lograron 134 votos afirmativos para la sanción del proyecto, contra 107 negativos. Germán Martínez, jefe de la bancada oficialista del Frente de Todos, destacó a los bloques opositores que dieron quórum para que el proyecto no pierda estado parlamentario.

"El camino de la inclusión previsional y del plan de pago todavía ofrece alternativas. Pero, al mismo tiempo, estamos diciendo que no a la privatización y capitalización, a aplicar porcentaje de recortes a jubilados, al fraccionamiento del sistema previsional y que hayan jubilados de primera y de segunda", destacó.

En pleno debate, en su discurso el diputado del PRO Luciano Laspina calificó a la moratoria como “la prueba del fracaso del sistema que tenemos en la Argentina desde hace muchos años”. “Son más la consecuencia que la causa de los problemas previsionales, del déficit de nuestro sistema previsional, y que ha llevado a la licuación sistemática de las jubilaciones a lo largo de los últimos años. En particular de los que tuvieron contribuciones en tiempo y forma”, sostuvo el diputado santafesino. Para Laspina, lo que se puso en debate “es el reflejo de que al menos el 25, 40% de los trabajadores está en alguna forma de informalidad laboral”.

Por su lado, Carlos Heller respondió y afirmó que del total de los jubilados que tiene la Argentina, el 65% tienen que ver con las moratorias. “Gracias a esas moratorias, el 95% de las personas que están en posibilidad de jubilarse, pueden hacerlo”. Y dijo que la informalidad laboral provoca que “muchísimas personas lleguen a la edad de jubilarse sin los aportes suficientes”. De esta cantidad, “una inmensa mayoría son mujeres”, apuntó.

Siguió Heller que, de ellas, “una inmensa mayoría que ha trabajado en casas particulares, y decir que no tienen aportes porque no quisieron es por lo menos referencia de un nivel de desinformación alarmante”. Y concluyó: “En la Argentina todos sabemos que hay un tercio de la población con problemas de informalidad laboral, pero mientras tanto transcurre el tiempo y esas personas no tienen cómo jubilarse”.

Tras la aprobación del proyecto, en las gradas se comenzó a cantar la marcha peronista. Diputados de Juntos por el Cambio, como Silvina Lospennato y Hernán Lombardi, se quejaron. Este último le hizo saber a la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, que era "una vergüenza" que sus pares del Frente de Todos se sumaran al canto, a lo que le retrucó: "Díganle a los de su bloque que la conocen y la cantan por lo bajo".

El proyecto de ley crea el plan de pago de deuda previsional que permitiría que más de 800 mil personas puedan jubilarse. La moratoria establece un plan de pago de deuda previsional que permitiría a este universo de personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación.