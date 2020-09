Docente de Educación Especial realiza changas para comer

El Ministerio de Educación de Chubut decidió eliminar los cargos que contemplaba el Expediente 516/20, que establecía la cobertura de horas cátedra en el Nivel Secundario en cada institución educativa a través de llamados públicos internos.

Para el gremio docente, la medida implicó que más de mil trabajadores se quedaran sin ingresos, aunque la ministra de Educación, Florencia Perata, lo niega sin dar una cifra.

Daniel Alfaro es uno de quienes no cumplirá más sus funciones en la Escuela Especial 515. “Me enteré por los medios porque la escuela no nos notificó. Sabíamos que era una posibilidad porque no se puede esperar otra cosa de este gobierno. Nosotros lo que nos habían planteado en la última reunión que tuvimos con el equipo directivo es que en caso de dar de baja los cargos, no habrá altas”, aseveró Alfaro.

El docente de Educación Especial con Orientación en Ciegos y Discapacidades Visuales explicó que comenzó a trabajar en la institución a fines de febrero, pero recién cobró en mayo, por lo que advirtió que le deben más de dos meses y medio. “El último sueldo que cobré fue el que corresponde a mayo. A mí me deben más de dos meses de sueldo. La realidad que estamos viviendo es muy dispar, inclusive entre los mismos docentes”, acotó en La Posta Radio.

Alfaro también detalló que el trabajo con la docente titular se complementó debido a las dificultades que generan la pandemia y la conectividad. Pero la medida de Provincia determinó que tenga que hacer changas para poder comer.

“Me las tuve que rebuscar. Todos sabemos que con el atraso que tenemos es imposible vivir. Yo alquilo y tuve que ir achicando gastos. Es muy compleja la situación y más en Comodoro porque si bien yo trabajo de manera particular, tampoco puedo salir a trabajar libremente por todas las limitaciones que hay”, destacó.

PROTESTAS EN TODA LA PROVINCIA

La medida difundida el lunes por el Ministerio de Educación tomó por sorpresa a todos los sindicatos docentes de Chubut. Es por eso que este miércoles a las 10 se realizarán movilizaciones en toda la provincia, donde se prevé que la más importante tendrá lugar en la sede del Ministerio de Educación de Chubut en Rawson.

En este sentido, la secretaria de Hacienda de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Marcela Capón, cuestionó que la decisión “es una medida de ajuste nuevamente. La verdad es que nos enteramos cuando estaban todos los directores de las escuelas comunicados. Es una barbaridad que en el momento que estamos atravesando hayan tomado esta decisión, pero entendemos que es una orden clara de achicar gastos. Ellos toman la educación como gasto y no como inversión”.

Añadió que “más de mil docentes perderán su trabajo o verán disminuida su fuente laboral en cantidad de horas. Justo en un momento donde el sistema no está funcionando normalmente, no hay clases presenciales y no hay posibilidad de tomar otros cargos o compensar esa pérdida de trabajo, sumado a que tenemos más de dos meses de atraso del pago de haberes y sin fecha del pago del aguinaldo”.