19 mayo 2022

Dura respuesta del presidente de River a provocador tuit de exfuncionario

Jorge Brito le respondió a Guido Sandleris, luego de que el ex presidente del BCRA escribiera un comentario en Twitter. "Lamento que un ex funcionario público no pueda dar el ejemplo", dijo el también banquero.