Echaron a Osvaldo Bazan de TN y él lo justifica

El periodista Osvaldo Bazán fue despedido de TN luego de que el canal de noticias del Grupo Clarín decidiera no renovarle el contrato y dejarlo sin empleo a partir del 1 de enero de 2024. El conductor afirmó que le hubiera gustado seguir “porque me gustaba lo que hacía” y porque “tengo que pagar las expensas”.

El periodista contó a través de un video que la producción del canal de noticias del Grupo Clarín se comunicó para informarle que no le iba a renovar el contrato anual. Detalló que previamente le recortaron horas aire para luego tomar la decisión de desvincularlo.

“Si me preguntan si me gustaría haber seguido, la verdad me gustaría haber seguido, primero porque la pasó bien, segundo porque me interesa lo que hago y tercero porque tengo que trabajar de algo, amigos”, enfatizó el periodista que sostuvo que tiene que pagar las expensas porque “al contrario de lo que mucha gente cree, no todos los que trabajan en televisión tienen sueldos exorbitantes”.

“Así que a poco de terminar el año me entero que desde el 1 de enero no tengo trabajo en TN”, agregó y justificó el despido: “Algo tiene que ver el corte de la pauta anunciado por Milei, medida en la que estoy de acuerdo, así que no tengo por qué victimizarme”.

El periodista admitió que la decisión del canal también afecta su autoestima y no detalló si tiene alguna oferta laboral para el próximo año.