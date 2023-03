El Club Huergo se vuelve a vestir de fiesta y de boxeo

Con la organización de Piñas del Sur y el apoyo del Ente Comodoro Deportes, este viernes se desarrollará un festival de boxeo profesional y amateur que marcará la vuelta histórica de la disciplina al Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3.

Luego del pesaje y la firma de convenio de apoyo por parte del Estado municipal a la organización, habló el promotor Vicente Arisnabarreta: “Agradezco a Hernán Martínez porque hace un trabajo tremendo en todos los deportes, no solo para el boxeo. Comodoro es uno de los municipios más importantes donde se apoya al deporte”.

“También mi agradecimiento es a los boxeadores profesionales por haber cumplido con el compromiso del peso. Agradecer a los chicos amateur que van a participar de un gran evento. Además de las grandes peleas, va a estar uno de los más grandes periodistas del boxeo, que es Osvaldo Principi”, sentenció.

Posteriormente, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, resaltó que “el Huergo se va a volver a vestir de fiesta y de boxeo, en un trabajo articulado, porque una vez que termine ese evento al otro día va a estar el de kick boxing, o sea que los promotores han empezado a trabajar en conjunto y han empezado a optimizar los recursos”.

Y felicitó “al Vasco (Arisnabarreta), quien es un luchador, un emprendedor de la actividad, es un pionero que anda de un lado para otro tratando que el boxeo siga caminando y se siga sosteniendo”.

A su vez, agradeció “al Centro de Residentes chilenos que nos acompañan, porque también agradezco la presencia de nuestros hermanos chilenos en la ciudad que van a competir. También agradezco a nuestros deportistas que buscan su lugar. Estamos buscando que Comodoro sea protagonista en todo momento y el deporte es la herramienta para hacerlo”.

La velada tendrá como pelea principal al oriundo de Concordia, Diego Lescano, quien reside en Puerto San Julián y debutará como profesional ante Camilo Lemus, de Coyhaique (Chile).

Será un combate a cuatro rounds y, al respecto, el chileno comentó: “En donde yo vivo nos cuesta mucho salir a competir al norte de nuestro país, es carísimo. Siempre he tenido roce con boxeadores de acá y la gente me conoce, estoy contento porque no me siento visita y vengo a darlo todo, hicimos una gran preparación”.

Por su parte, Lescano resaltó que “es algo que vengo buscando hace mucho, hace seis años que tengo la licencia profesional y nunca la pude ejercer, y se me dio en este momento. Hicimos un buen entrenamiento y estamos bien, voy a proponer un buen espectáculo para la gente, hacer una buena pelea para que la gente esté conforme”.

Asimismo, las mujeres tendrán presencia en el festival y una de las protagonistas será Pamela Arancibia (Caleta Olivia), quien se medirá con Priscila Flores. “Será un gran evento y estoy agradecida por la invitación. Me siento privilegiada de ser mujer y estar en medio de tantas peleas de boxeo, será un privilegio de estar como boxeadora en ese lugar”, manifestó la santacruceña.

Por último, cerró la presentación Angel Vera (presidente del Centro de Residentes Chilenos de Comodoro Rivadavia): “Siempre queremos brindarle el apoyo a nuestros compatriotas que vienen y hacen un sacrificio para presentarse, espero que sea una linda velada”.

LA CARTELERA

-Daniel Alvar (Team Alvarado) vs David Cobi (Esc. Barrio Moure).

-Ariel Orellana (Team Pantera) vs Gerard Vázquez (Caleta Olivia).

-Carlos Aylan (Esc. Palazzo) vs Darío Huera (Esquel).

-Tomas Taylor (Achaval Competición) vs Pedro Tejerina (Puerto San Julián).

-Lautaro Ramallo (Team Carrizo) vs Thiago Garmendia (Puerto Madryn).

-Priscila Flores (Herrero) vs Pamela Arancibia (Caleta Olivia).

-Eric Encina (Torá Team) vs Román Nahuelquir (Esquel).

-Aylen Aguirre (Achaval Competición) vs Milagro González (Esquel).

Fondo profesional

- Diego Lescano (Puerto San Julián – Santa Cruz) vs Camilo Lemus (Coyhaique – Chile).